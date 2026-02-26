POLICIAL
Salou redueix la criminalitat un 20% i ja és un dels municipis més segurs de Tarragona
La davallada gairebé quadruplica la mitjana de la demarcació i es produeix en un municipi amb alta pressió turística durant tot l’any
Salou ha tancat el 2025 amb una reducció de prop del 20% dels fets delictius, segons les dades oficials fetes públiques pel Ministeri de l’Interior. El municipi se situa així entre els que experimenten un descens més significatiu de tota la demarcació de Tarragona, consolidant la seva posició com un dels entorns urbans amb millors indicadors de seguretat.
Una davallada molt per sobre de la mitjana
En el conjunt de les comarques tarragonines, la criminalitat ha baixat un 5,1% respecte a l’any anterior. En aquest context, el descens de Salou gairebé quadruplica la mitjana territorial.
La dada pren encara més rellevància si es té en compte el volum de població flotant que rep el municipi al llarg de l’any, especialment durant la temporada alta turística.
Descens generalitzat dels delictes
Per tipologies, les dades apunten a una reducció en la majoria d’indicadors. A nivell de demarcació:
- Els homicidis han disminuït un 60%.
- Els robatoris han baixat prop d’un 18%.
- Els furts han retrocedit un 6,4%.
- La cibercriminalitat ha caigut un 11,4%, incloent-hi una reducció del 10% en les estafes informàtiques.
Cooperació policial i prevenció
El portaveu de la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, Christian Soriano, ha valorat positivament els resultats i els ha atribuït al model de cooperació entre cossos policials i a les polítiques de prevenció impulsades al territori.
Segons ha defensat, la combinació de policia de proximitat, unitats de mediació i coordinació institucional ha contribuït a consolidar la tendència a la baixa, especialment en municipis amb alta pressió turística com Salou.
Una aposta decidida del govern municipal
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha remarcat que «aquest descens dels índexs de criminalitat és el resultat directe de la feina constant i coordinada que duen a terme els diferents cossos policials que operen al municipi».
Granados ha volgut posar en valor «la professionalitat, la dedicació i el compromís de tots els efectius, així com la coordinació institucional, que han estat claus per assolir aquests resultats».
Així mateix, ha subratllat que «la seguretat és una aposta estratègica del municipi per generar benestar, qualitat de vida i confiança, tant entre els residents com entre els visitants que ens escullen cada any».
La necessitat d’una ABP
L’alcalde també ha insistit en la reivindicació històrica de la creació d’una Àrea Bàsica Policial (ABP) pròpia a Salou: «Continuem millorant i treballant amb determinació, però també seguim insistint en una demanda justa i necessària com és la creació d’una Àrea Bàsica Policial a Salou.
És una reivindicació històrica que respon a la realitat demogràfica, turística i econòmica del municipi. Necessitem més recursos estructurals per continuar avançant en aquesta línia de millora constant».
Una destinació segura a la Costa Daurada
Les dades consoliden la percepció de Salou com a municipi segur dins la Costa Daurada i reforcen la seva imatge com a destinació turística de confiança.
Tot i la tendència favorable, les autoritats remarquen la necessitat de mantenir els esforços, especialment en l’àmbit dels delictes contra la llibertat sexual. La coordinació entre cossos policials i la col·laboració ciutadana continuen sent els eixos clau per preservar i reforçar els resultats assolits.