ART
‘Carinyoteràpia’ amb tots els colors
Aquest dimecres es va inaugurar a Vila-seca l’exposició d’obres del projecte 'Parelles Artístiques' en què ha participat l’Associació La Muralla de Tarragona
Aquest dimecres el vestíbul de la Biblioteca de Vila-seca va quedar petit en la inauguració de l’exposició del projecte Parelles Artístiques. Enguany se celebra la 19a edició d’aquest projecte pioner, que va néixer a Osona de la mà de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO), amb la voluntat de sensibilitzar la societat vers la salut mental i facilitar l’expressió i la creativitat dels artistes que hi participen.
En la present edició hi han participat 155 artistes, que han creat conjuntament 77 obres amb la implicació de vuit entitats del país, entre les quals hi ha l’Associació La Muralla de Tarragona i també l’Institut Pere Mata (des dels serveis de rehabilitació del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Baix Penedès). El procés creatiu va començar el 2024 i va culminar el març de 2025. Des de llavors, les obres han estat exposades en un recorregut itinerant per diversos municipis.
A Vila-seca, les obres exposades estan vinculades a les onze parelles artístiques de La Muralla, entitat que fa prop d’una dècada que participa en el projecte. En la inauguració Paula Ulloa, tècnica del projecte a l’entitat, explicava que «Parelles Artístiques funciona perquè es genera un vincle entre l’artista i la persona usuària». Més enllà del resultat final, explicava, «hi ha un procés de mesos en què s’han de posar d’acord, compartir idees i trobar un llenguatge comú». En aquest camí, detallava Ulloa, «artista i usuari s’agafen molta estima, fins al punt que aquesta experiència es podria definir com una autèntica carinyoteràpia».
A la inauguració també hi van assistir diversos dels artistes participants. És el cas de Vicky Roldán, que va admetre que «encara que al començament em pensava que jo anava a ensenyar-los, de seguida em vaig adonar que era jo qui n’aprenia més». Roldán explicava que Parelles Artístiques és una experiència en què, el més important, és respectar la veu de cada participant: «No es tracta que pintin a la meva manera, sinó que hi posin les seves emocions i experiències». Les peces exposades a Vila-seca es poden visitar fins al 10 de març. Aquesta és l’última parada de les obres de la 19a edició de Parelles Artístiques.