SOCIETAT
Salou es prepara per viure el gran eclipsi solar del 12 d’agost durant les Nits Daurades
El municipi es perfila com un dels millors punts per observar un fenomen històric que enfosquirà el cel en ple estiu
El pròxim 12 d’agost de 2026, el cel oferirà un espectacle poc habitual: un eclipsi total de Sol visible des de bona part del territori espanyol. Lluny de qualsevol incidència tècnica, es tractarà d’un fenomen astronòmic excepcional que, durant uns minuts, convertirà el dia en una escena crepuscular en ple mes d’agost.
La franja de totalitat travessarà el nord i nord-est peninsular, incloent-hi Catalunya, on la foscor serà pràcticament absoluta durant la fase central del fenomen. A la resta del territori, l’eclipsi serà parcial, amb una cobertura molt elevada en nombroses zones.
Segons els especialistes, es tracta de l’eclipsi total més important visible des d’Espanya en més d’un segle. No es repetirà un esdeveniment de característiques similars fins d’aquí a dècades, fet que converteix la cita en una oportunitat històrica tant per a la comunitat científica com per al públic general.
Durant la totalitat, el cel adoptarà tonalitats crepusculars, la temperatura podria descendir lleugerament i serà possible observar la corona solar, habitualment invisible a simple vista.
Salou, balcó privilegiat del Mediterrani
A la Costa Daurada, Salou es posiciona com un dels indrets amb millors condicions per a l’observació del fenomen en un entorn litoral obert. La combinació d’horitzó marí ampli, orientació favorable i escenari natural converteixen el municipi en un punt d’interès destacat.
La singularitat de la jornada augmenta pel fet que l’eclipsi coincidirà amb la celebració de les Nits Daurades, en plena temporada alta turística. Es preveu, per tant, una elevada afluència de visitants tant a les platges com als miradors i espais oberts del municipi.
La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, va visitar aquesta setmana l'Ajuntament de Salou on amb l'alcalde, Pere Granados, va abordar qüestions relatives a l'observació d'aquest fenomen a la Capital de la Costa Daurada. L'Ajuntament i la Generalitat treballen conjuntament per tal que tothom pugui gaudir d'aquesta fita única en aquest segle.
Consells per a l'eclipsi
Davant la previsió d'alta afluència, es recomana:
- Arribar amb antelació als punts d’observació.
- Prioritzar el transport públic o el vehicle compartit.
- Seguir les indicacions de les autoritats locals.
- Observació segura i recomanacions
Les autoritats i institucions científiques insisteixen que mai no s’ha de mirar directament el Sol sense protecció homologada, ni tan sols durant un eclipsi.
Serà imprescindible utilitzar ulleres d’observació solar certificades segons la normativa ISO 12312-2. Les ulleres de sol convencionals no ofereixen protecció suficient i poden causar lesions oculars greus.
En absència de material adequat, es recomana recórrer a mètodes d’observació indirecta o als espais habilitats oficialment.
Respecte per l’entorn
Molts dels punts d’observació previstos es troben en espais naturals, zones costaneres i àrees protegides. Per aquest motiu, es demana:
- No abandonar residus.
- Respectar la fauna i la vegetació.
- Evitar l’accés a zones no autoritzades.
- Mantenir una conducta cívica.
L’eclipsi del 12 d’agost de 2026 serà un espectacle excepcional i irrepetible a curt termini. Una apagada natural, breu però històrica, que tindrà a Salou un dels seus escenaris mediterranis més privilegiats.