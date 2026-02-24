URBANISME
Salou inicia el desdoblament del passeig 30 d’Octubre per millorar la mobilitat
L’actuació busca absorbir l’increment de trànsit i garantir més seguretat en un dels accessos principals del municipi
El passeig 30 d’Octubre de Salou començarà aquesta setmana les obres de desdoblament de carrils en el tram comprès entre l’enllaç de l’autovia i la rotonda del carrer Joan Fuster. L’objectiu és incrementar la capacitat de circulació i adaptar la via a l’augment de vehicles previst, especialment pel pas d’autobusos cap a la nova estació d’Adif.
El projecte compta amb un pressupost d'adjudicació de 760.308,24 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 3,5 mesos. Els treballs han estat adjudicats a la U.T.E. CCDL BAIX CAMP - TARRAGONÈS i s'han contractat a través de l'Acord Marc de l'Associació Catalana de Municipis (AMC).
Dos carrils per sentit per a guanyar capacitat
Actualment, aquest tram disposa d'un únic carril per sentit. Amb la intervenció, s'habilitaran dos carrils en cada direcció, aprofitant l'espai de l'actual carril i ajustant la vorera existent, sense ampliar la plataforma viària. D'aquesta manera, la transformació no restarà espai a la circulació dels vianants.
L'actuació respon a la previsió d'un augment del volum de vehicles i, especialment, el pas d'autobusos cap a la nova estació d'Adif, que ha intensificat la pressió sobre aquest eix estratègic d'entrada i sortida.
Afectacions viàries
Les obres comportaran afectacions que variaran segons les fases d'execució. El primer tall s'ha produït des d'aquest dilluns, 23 de febrer, tallant el tram del passeig 30 d'Octubre entre la C-31b i el camí d'emprius en sentit de sortida cap a l'autovia.
Tot i això, es mantindrà l'accés a Emprius des de la rotonda de la C-31b pel mateix passeig 30 d'Octubre i es podrà circular pel camí d'Emprius en ambdós sentits. Durant les pròximes fases, s'adaptarà el trànsit per tal de garantir la mobilitat en aquesta zona.
Es demana a la ciutadania seguir, en tot moment, la senyalització provisional i les indicacions dels agents responsables.
L’alcalde, Pere Granados, ha assenyalat que «aquesta actuació és una inversió necessària per adaptar la ciutat al creixement de la mobilitat i a les noves infraestructures ferroviàries» i ha remarcat que el desdoblament garantirà una via més funcional, segura i preparada per al futur de Salou.