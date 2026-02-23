POLICIAL
Salou vol reforçar la Policia Local amb vuit nous agents interins
L’Ajuntament obre una convocatòria per ampliar la plantilla fins als 24 efectius i millorar la seguretat al municipi
L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una convocatòria pública per incorporar vuit agents interins a la Policia Local, amb la voluntat de reforçar el cos i adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi. Amb aquesta ampliació, la plantilla passarà dels 16 als 24 efectius, en un dels increments més destacats dels darrers anys.
La iniciativa respon a la realitat d’una ciutat amb activitat social i turística durant tot l’any, que requereix més recursos en matèria de seguretat, convivència i capacitat operativa. L’augment d’efectius permetrà incrementar la presència preventiva als carrers i millorar la resposta davant incidències.
El consistori també preveu millores en les condicions salarials i laborals, fet que pot fer especialment atractiva aquesta convocatòria per als aspirants. De fet, els requisits i terminis del procés selectiu es faran públics en les pròximes setmanes.
L’alcalde, Pere Granados, ha destacat que reforçar la plantilla és essencial per garantir uns serveis públics de qualitat i mantenir la confiança de la ciutadania. Segons ha remarcat, la seguretat és un element clau tant per als residents com per als visitants en un municipi turístic com Salou.