MUNICIPAL
Nova ajuda de l'Ajuntament de la Canonja per reforçar el comerç local
L’Ajuntament de la Canonja ha obert el termini per presentar les sol·licituds a la nova convocatòria d’ajuts municipals adreçada al comerç local, corresponent a l’any 2025. Aquesta línia de subvencions té com a objectiu donar suport a l’activitat econòmica del municipi i contribuir al sosteniment dels establiments locals.
La convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 100.000 euros per a cada exercici i s’adreça a persones autònomes, empreses i entitats que desenvolupin activitats empresarials, professionals o artístiques dins del municipi.
Els ajuts permetran finançar despeses vinculades al funcionament ordinari dels negocis, com ara el lloguer del local comercial; subministraments d’energia, aigua, telefonia o internet; manteniment i conservació dels espais; assegurances de responsabilitat civil; i serveis d’assessorament laboral o fiscal relacionats amb l’activitat.
La finalitat és alleugerir la càrrega econòmica dels establiments i reforçar la continuïtat i competitivitat del teixit comercial local.
Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, seguint criteris objectius i transparents. L’import de l’ajut variarà en funció del tipus d’activitat i de la superfície del local, amb quanties màximes que oscil·len entre els 400 i els 4.000 euros.
Cada establiment podrà sol·licitar una subvenció per cada espai que generi un rebut al padró municipal de la taxa de recollida d’escombraries, sempre que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores.
Qui pot sol·licitar els ajuts i termini
Podran optar a aquestes subvencions persones físiques, societats mercantils, cooperatives, comunitats de béns i altres entitats legalment constituïdes que desenvolupin la seva activitat a la Canonja i compleixin els requisits fixats a la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 30 de juny de 2026.
La tramitació es pot fer de manera telemàtica a través de la Seu electrònica municipal o presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC).