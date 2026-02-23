EQUIPAMENTS
El Morell dona llum verda a la renovació del parc Maria Mercè Marçal
El projecte transformarà l’àmbit oest en un espai més lúdic, inclusiu i adaptat a totes les edats
L’Ajuntament del Morell ha aprovat definitivament el projecte de millora de la zona oest del parc Maria Mercè Marçal, una intervenció prevista per executar-se durant el 2026. L’actuació vol redefinir aquest espai verd amb una proposta que combina funcionalitat, convivència i nous usos pensats per a la ciutadania.
La proposta planteja una transformació de l’espai amb l’objectiu de convertir-lo en un jardí per al joc i la convivència, amb zones diferenciades que donin resposta a diferents usos i franges d’edat. Així, el projecte preveu la reorganització dels elements existents i la creació de nous espais de joc tranquil —com ara un sorral o zones de petanca—, àrees de joc més dinàmic, espais d’entrenament i elements de fitness, així com zones d’estada i descans associades.
El disseny integra criteris paisatgístics i de funcionalitat, i aposta per una estructura clara del parc que en faciliti l’ús quotidià i el manteniment. També es contemplen possibles sistemes d’ombra de caràcter estacional, per millorar el confort de l’espai al llarg de l’any.
«Amb aquest projecte volem fer un pas endavant en la millora dels espais públics del municipi, pensant en un parc més amable, versàtil i adaptat a les necessitats de la ciutadania», assenyala l’alcalde del municipi, Eloi Calbet. «És una actuació que posa al centre el joc, la convivència i el gaudi de l’espai verd com a punt de trobada del poble», afegeix.