SERVEIS
Torredembarra impulsa millores al subministrament d’aigua
El municipi reactiva pous, renova canonades i impulsa la digitalització de la xarxa hídrica
L’Ajuntament de Torredembarra està impulsant tres actuacions estratègiques per reforçar, modernitzar i digitalitzar el sistema de subministrament d’aigua potable amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la sostenibilitat i l’autonomia hídrica del municipi. Les intervencions inclouen la recuperació de recursos propis, la renovació de la xarxa de distribució i la implantació de sistemes digitals de control.
Una de les actuacions principals és la reactivació dels pous del Pujol 1 i 2, en desús des de 2010, que permetrà actualitzar les instal·lacions i connectar-les amb el dipòsit del Pujol. Aquests dos pous podrien aportar fins a 400.000 metres cúbics anuals d’aigua i reduir aproximadament un 30% la dependència del Consorci d’Aigües de Tarragona.
El regidor de Serveis Tècnics, Raúl García, ha destacat que es tracta d’una aposta estratègica per incrementar els recursos propis i guanyar autonomia hídrica. Les obres han estat adjudicades a SGAB, S.A.U. (Veolia) per 182.817,75 euros, amb finançament majoritari de l’Agència Catalana de l’Aigua, i tindran una durada aproximada de dos mesos abans d’un període de proves per avaluar el rendiment i la qualitat del recurs.
Paral·lelament, el consistori executa un projecte de renovació de canonades, sectorització i regulació de pressions per millorar l’eficiència del servei i reduir possibles pèrdues d’aigua. L’actuació, adjudicada també a SGAB, S.A.U. per 396.890,47 euros, compta amb una aportació de 216.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua i la resta procedeix de la partida d’inversions del contracte del servei. Els treballs inclouen la substitució de trams de canonades considerats obsolets en diversos punts del municipi, com l’avinguda Sant Jordi i els carrers Baix de Sant Pere, Tarragonès i Bergantí.
Segons el regidor, aquestes actuacions són clau per modernitzar la infraestructura i millorar-ne el rendiment, especialment en zones amb instal·lacions envellides. A més, es crearan quatre nous sectors de control als Munts, a la plaça Aragó, a la Nova Torredembarra i a la Marítima sud, fet que permetrà detectar fuites amb més rapidesa, regular millor les pressions i optimitzar el funcionament de la xarxa.
Digitalització de la xarxa
A aquestes actuacions s’hi suma la licitació del projecte de digitalització i millora del control de la xarxa d’abastament d’aigua potable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generation EU. El pressupost base és de 336.891,06 euros i el termini per presentar ofertes finalitza el 26 de febrer. La iniciativa respon a la densitat de població i a la variabilitat estacional vinculada al turisme, que requereixen un control continu del sistema. El projecte preveu sectorització funcional, instal·lació d’equipaments de mesura i control, monitoratge de la qualitat de l’aigua, detecció de fuites i ampliació dels sistemes de telelectura per millorar la gestió i el rendiment global de la xarxa, així com la presa de decisions tècniques.