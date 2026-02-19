ECONOMIA
Torredembarra activa els Pressupostos Participatius 2026 amb una dotació de 200.000 €
Els veïns podran proposar i votar projectes que millorin espais i equipaments municipals
L’Ajuntament de Torredembarra ha posat en marxa els Pressupostos Participatius 2026, un procés que permetrà a la ciutadania decidir el destí de 200.000 euros del pressupost municipal. L’objectiu és reactivar aquest instrument de participació després d’anys sense aplicar-se, amb garanties, estructura clara i voluntat de continuïtat, fomentant inversions petites o mitjanes que tinguin un impacte directe en la vida quotidiana del municipi.
El procés s’ha presentat amb la participació de l’alcalde, Vale Pino; el regidor de Govern Obert, Joel Ramírez; i Gerard Quiñones, de l’empresa Neòpolis, responsable del suport tècnic. L’alcalde ha destacat la importància de tornar a posar en marxa aquesta eina, assegurant rigor tècnic i continuïtat, mentre que el regidor ha subratllat que la iniciativa busca que la ciutadania se senti protagonista i corresponsable de les decisions municipals.
Els Pressupostos Participatius no es limiten a una votació final: qualsevol persona vinculada a Torredembarra, individualment, en grup o entitat, podrà proposar iniciatives. La votació definitiva, però, serà oberta només a empadronats majors de 16 anys.
El procés es desenvoluparà en diverses fases: presentació i recollida de propostes (26 de febrer al 19 de març), validació tècnica, jornada participativa per prioritzar les iniciatives, votació final i execució dels projectes guanyadors.
Les propostes han de ser inversions municipals concretes, com millores d’espais públics, mobiliari urbà, construcció o reforma d’equipaments, i han de ser viables tècnicament i econòmicament, sense superar els 200.000 €. No es poden incloure subvencions, contractació de personal o estudis.
Les propostes es podran presentar principalment de manera digital a través de l’app Viu la Torre i del web decidim.torredembarra.cat. També hi haurà punts físics de recollida de butlletes a l’Ajuntament, Biblioteca Mestra Maria Antònia, Cal Bofill i La Casona (Oficina de Turisme).
L’Ajuntament anima especialment a entitats locals, associacions de veïns i AFAs dels centres educatius a implicar-se activament i presentar propostes que contribueixin a millorar la ciutat.