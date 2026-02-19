SOCIETAT
Salou vol convertir-se en la «capital de l'aire del sud d'Europa»
La segona edició de la Festa al Cel aspira a superar els 400.000 visitants i reforça l’espectacle nocturn
Del 18 al 20 de setembre, el cel de Salou tornarà a ser l’escenari d’un dels festivals aeris més ambiciosos del calendari estatal amb la celebració de la segona edició de la ‘Festa al Cel’. El municipi es fixa l’objectiu de consolidar-se com a referent aeronàutic al sud d’Europa i preveu superar els 400.000 assistents, una xifra que milloraria els més de 300.000 visitants registrats l’any passat.
La presentació oficial s’ha fet aquest dijous al Museo del Aire y del Espacio, en un acte en què l’alcalde Pere Granados ha destacat la capacitat de la ciutat per acollir esdeveniments de gran format gràcies a la seva infraestructura turística i a la configuració del litoral, que facilita exhibicions aèries segures i de qualitat.
Més espectacle i protagonisme nocturn
Després de l’èxit de la primera edició, l’organització aposta per ampliar continguts i reforçar especialment la programació nocturna. El director del festival, Daniel Ventura, ha subratllat la voluntat de créixer en qualitat i ambició, amb més exhibicions després de la posta de sol.
Si l’any passat ja es va oferir un espectacle innovador amb la combinació simultània de drons, avions i pirotècnia, enguany es preveu un muntatge encara més complex, amb llums, làsers i nous efectes especials. El programa inclourà almenys cinc exhibicions nocturnes dins d’un total de vuit hores d’activitat repartides en tres jornades. A més, s’incorporarà un fil narratiu amb projeccions audiovisuals i actuacions a terra per contextualitzar cada vol i apropar el públic als aspectes tècnics i humans de l’aviació.
Presència militar i civil destacada
El cartell combinarà aeronaus civils i militars, tant actuals com històriques. Entre les més modernes hi haurà els caces Eurofighter de l’Exèrcit de l’Aire, mentre que en l’àmbit històric sobresurt la participació de dues unitats de l’HA-220 Super Saeta, coincidint amb el 75è aniversari d’aquest reactor militar.
També hi prendran part equips internacionals com el Baltic Bees Jet Team, el Flying Dragon Paramotor Team i Scandinavian Airshows, amb exhibicions acrobàtiques que incorporaran pirotècnia i làser.
En l’àmbit militar, estan confirmades la patrulla d’helicòpters Aspa, un A-400M, un hidroavió Canadair, helicòpters Tigre i Chinook, i la Patrulla Acrobàtica Paracaigudista de l’Exèrcit de l’Aire (PAPEA). Pel que fa a la participació civil, hi actuaran el pilot Cástor Fantoba, l’equip Aerosparx, un OV-10B Bronco i aeronaus comercials com un A330 de Level i un A320 de Vueling.
No obstant això, en aquesta edició no hi participarà la Patrulla Águila, que es va acomiadar l’any passat, ni tampoc la nova formació Mirlo, encara en fase operativa.
Activitats a terra i projecció internacional
Més enllà de les exhibicions al cel, la ‘Festa al Cel’ inclourà exposicions, activitats divulgatives i estands d’escoles d’aviació i unitats militars per fomentar la cultura aeronàutica. Durant la presentació, el director del museu madrileny, el coronel Félix Manjón, ha qualificat el festival com un dels esdeveniments aeronàutics més rellevants de l’Estat.
L’alcalde Granados ha resumit l’ambició del projecte amb una declaració d’intencions clara: «De Madrid a Salou i de Salou, al cel», o en altres paraules, projectar Salou des del litoral tarragoní cap a l’escena estatal i internacional amb la voluntat d’esdevenir la capital de l’aire del sud d’Europa.