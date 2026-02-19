PROPOSTES
Salou desbloqueja la construcció de l'Eix Cívic amb ajustos al projecte
El consistori cedeix i rebaixarà la nova torre a set plantes després de negociar amb Direcció de Costes
El projecte de l’Eix Cívic de Salou ha rebut la llum verda del Govern Estatal per començar la seva construcció. El principal inconvenient que bloquejava la proposta, la construcció d’una gran torre-mirador de tretze pisos d’altura, finalment es rebaixarà a set després de resoldre’s l’informe emès per la Direcció General de Costes i el Mar. El consistori va negociar amb el departament una solució adequada a la nova normativa de construcció «edificis barrera» a primera línia de mar, acordant finalment la creació d’un recinte que inclourà desenes de pisos d’habitatge protegit.
Aquest dimarts va aprovar-se al Ple ordinari la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per impulsar la iniciativa, amb vots favorables de tot l’Equip de govern, vots en contra de VOX i abstenció per part del PP, USAP i la regidora no adscrita, Josefa Aguirre. «Valorem molt positivament aquesta qüestió, tot i que teníem la idea de fer un edifici singular», explicava l’alcalde de Salou, Pere Granados, indicant que «s’han adaptat» a les condicions demandades. El nou edifici tindrà set plantes, sis en alçada i una planta baixa, que completaran una de les edificacions més altes de Salou. L’Eix Cívic transformarà i urbanitzarà el traçat de l’antiga via del tren amb nous habitatges i zones verdes.
«Doble moral»
El batlle salouenc també va criticar durant la sessió plenària la «doble moral» del departament de Costes en l’aplicació de la llei de construcció pròxima al mar, assenyalant casos com la ciutat Benidorm, on no s’ha obligat a derruir edificis per adaptar-se a la nova legislació, al contrari que passarà amb la localitat salouenca. Des del govern va celebrar-se que el projecte «està molt viu», i preveu els seus primers moviments durant aquest 2026. «L’arquitectura i l’urbanisme s’han de modernitzar», ressaltava Granados.
La intenció, però, és no abandonar un futur «edifici emblemàtic» de gran altura, segons fonts del govern salouenc.