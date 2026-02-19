EDUCACIÓ
El nou Institut-escola Cap Salou serà una realitat durant el pròxim curs 2026-27
El govern salouenc aprova la cessió dels terrenys del centre a la Generalitat per començar les classes el curs vinent
El govern municipal de Salou va aprovar aquest dimecres en sessió plenaria la cessió a la Generalitat del que seran els terrenys del futur Institut-Escola Cap Salou. Un projecte que fa 17 anys que està sobre la taula i que, segons ha confirmat l’alcalde de Salou, Pere Granados, es preveu que sigui una realitat durant el pròxim curs 2026-2027. «El Govern està en plena marxa per obrir l’escola l’abans possible», assegurava el batlle, destacant a la rapidesa amb què es preveu que es porti a terme la proposta, aprovada per unanimitat durant el Ple.
La construcció, que serà modular, facilitarà la creació d’unes instal·lacions que s’adaptaran a la demanda de la zona del Cap. Se situarà com va plantejar-se inicialment l’any 2023, entre el Pla de Maset i el carrer Fonoll, uns terrenys de més de 12.000 metres quadrats que va tornar a sol·licitar la Generalitat ara fa tres anys, però que finalment no van concedir-se durant el procediment a causa de la falta de diversos informes requerits. «L’any 2010 el Govern no va considerar prioritària la construcció del centre, malgrat que ja alertàvem de la necessitat educativa que comportaria l’augment de població», lamentava Granados.
L’objectiu de les instal·lacions és alliberar la saturació dels centres escolars que actualment viu el municipi, plantejant un recinte que evolucioni a mesura que avancin els nivells educatius entre els tres i els setze anys.
Adaptació
El recinte iniciarà amb diferents nivells escolars, amb una línia d’I3 i una altra de 1r d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), tal com va sol·licitar el consistori. D’aquesta manera, cada any s’introduiran els nivells necessaris fins a cobrir tota la demanda educativa de la zona.
L’any passat, la consellera d’Educació, Esther Niubó, va «assegurar el compromís» de la Generalitat amb el municipi per portar endavant la iniciativa. Després de processar els requeriments, que incloïen propostes com la definició del centre com a «Institut i Escola» alhora o demandes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el govern salouenc ha donat llum verda per impulsar el projecte.
La proposta, però, continua treballant-se per definit «la seva forma final». «Es tracta de qüestions estrictament administratives que no impliquen cap paralització del projecte», ha remarcat l’alcalde, que ha «apel·lat a la prudència» a l’hora de fixar calendaris concrets d’inici d’obres. Tampoc hi ha aproximacions per part del consistori sobre la quantitat d’alumnes que acollirà el centre, a l’espera de superar la fase prèvia i adjudicar-se després que, 13 anys abans, el Govern el descartés.