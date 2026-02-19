CULTURA
Les històries de poder al Baix Gaià
Aquest dissabte, Altafulla acollirà la presentació del llibre ‘Els nobles del Baix Gaià a l’edat moderna’, una obra que aprofundeix en els llinatges de la zona i la seva evolució històrica
Els amants de la història local tenen una cita amb la presentació del llibre Els nobles del Baix Gaià a l’edat moderna (La Banya Edicions), obra de Salvador-J. Rovira i Gómez, historiador especialitzat en nobiliària i professor jubilat d’Història Moderna de la URV. El llibre ofereix una mirada documentada sobre la noblesa vinculada a aquest territori, centrant-se en l’evolució dels llinatges, les formes de poder i la manera com aquest estament va influir en la vida social i política entre finals del segle XV i inicis del XIX.
A través de set apartats, Rovira i Gómez sintetitza dècades de recerca, combinant una visió general de la noblesa catalana amb estudis específics sobre nobles feudals i altres figures de l’estament. També dedica seccions a l’heràldica i a les residències nobiliàries del Baix Gaià, amb especial atenció als castells d’Altafulla, el Catllar, Creixell i Torredembarra.
Salvador J. Rovira i Gómez explica que l’objectiu principal de l’obra és fer accessible al públic del Baix Gaià tot el coneixement dispers que havia publicat en articles i estudis. «Ara m’ha semblat bé sintetitzar tots aquests treballs, donar-los una unitat i fer-ne una presentació al públic. Molta gent no els coneix, i amb el llibre ho podran veure tot junt», assegura. Sobre els continguts, l’autor destaca la importància de la baixa noblesa de la zona, equiparable als empresaris dels nostres dies, que van aconseguir privilegis gràcies a la seva influència i prosperitat econòmica. «Són persones que han triomfat en la societat i han aconseguit un privilegi de noblesa. Això els donava seguretat, respecte i exempcions fiscals», apunta Rovira i Gómez, subratllant que la noblesa no només era un estatus social, sinó un recurs de poder pràctic i simbòlic.
Quant a la seva elecció del Baix Gaià com a focus d’estudi, l’autor reconeix que la seva vinculació familiar i l’interès per la noblesa han estat factors determinants. «S’ajunten dos camps d’investigació que sempre m’han interessat». A això, s’hi afegeix un clar afany divulgatiu: «Vull que la gent conegui la història del seu territori, perquè allò que es desconeix, s’ignora», explica. L’autor afirma que la concentració de noblesa del Baix Gaià no és extraordinària respecte a altres zones del país. En paral·lel, però, s’hi conserva un llegat tangible. «Encara hi ha descendents que mantenen cases i propietats, especialment de la baixa noblesa, i això permet rastrejar la presència històrica dels antics llinatges», comenta. D’aquesta manera, la recerca de Rovira i Gómez no només recupera noms i llinatges, sinó que reconstrueix una manera d’organitzar el poder i el territori que encara avui deixa empremta.
L’acte de presentació de Els nobles del Baix Gaià a l’edat moderna es farà aquest mateix dissabte a les 11.30 h a la Pallissa de l’Era del Senyor d’Altafulla, i tindrà un format de conversa. Hi intervindrà Jordi Suñé Morales (antropòleg), que dialogarà amb l’autor per contextualitzar el marc històric i social del Baix Gaià i destacar les claus del llibre.
Amb aquesta publicació, l’editorial La Banya inicia una sèrie d’actes de difusió del llibre, que pròximament arribarà a municipis com Torredembarra.