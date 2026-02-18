MUNICIPAL
Altafulla activa els protocols de seguretat per una incidència en els sistemes informàtics municipals
De forma preventiva, s’ha aturat temporalment certs serveis informàtics amb l’objectiu d’analitzar l’abast de la incidència
L’Ajuntament d'Altafulla ha detectat una incidència en els sistemes informàtics municipals i per això s’ha activat de manera immediata els protocols de seguretat previstos per a aquests casos.
Com a mesura preventiva, s’ha procedit a aturar temporalment certs serveis informàtics amb l’objectiu d’analitzar l’abast de la incidència i garantir la protecció de la informació.
Els serveis tècnics municipals treballen de forma coordinada amb els organismes especialitzats per restablir el funcionament normal dels serveis el més aviat possible.
Mentre durin aquestes tasques alguns tràmits i serveis municipals podrien veure’s afectats. A més es recomana a la ciutadania utilitzar els canals d’atenció habilitats i consultar els canals oficials municipals per seguir l’evolució de la incidència.
L’Ajuntament agraeix la comprensió de la ciutadania davant aquesta situació excepcional i continuarà informant puntualment a través dels seus canals oficials.