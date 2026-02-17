CULTURA
Vila-seca dona el tret de sortida a la temporada cultural primavera-estiu 2026 al Celler
La nova programació combina teatre, música, dansa i cinema i consolida el bon moment cultural del municipi amb més de 13.000 assistents
L’Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest matí la programació cultural de primavera-estiu 2026 en un acte celebrat al Celler de Vila-seca. La regidora de Cultura, Lleure i Coneixement, Manuela Moya, i el programador de l’Auditori Josep Carreras, Josep Solórzano, han estat els encarregats de donar a conèixer una temporada que aposta per la varietat i la qualitat artística.
La nova programació torna a oferir una proposta variada, amb una combinació de música, cinema per a totes les edats, teatre i dansa. Quant a l’oferta teatral, cal destacar la iniciativa Cap Butaca Buida, que torna al Celler amb teatre de proximitat de la mà de Sala Trono, la qual ens portarà 'El dimoni, la mare i jo' el dissabte 21 de març.
La música també tindrà un paper protagonista amb propostes destacades com la vetllada 'Música i tines' del dissabte 18 d’abril, que comptarà amb Gerard Quintana i Jordi Batiste, i una nova edició del cicle Jazz Vila-seca, amb un concert al Celler, el de David Pastor & Quartet, i dos concerts a l’Auditori: Moisés P. Sánchez Trio i Con-fusión Project.
Com cada any, per la seva part, les escoles de dansa faran els seus festivals en finalitzar el curs, així com els instituts també posaran en escena les seves obres.
Pel que fa a l’Auditori Josep Carreras, es manté l’aposta per donar suport a talents joves formats al territori, que troben en l’escenari de Vila-seca un trampolí per projectar-se cap a grans sales. També cal destacar la col·laboració amb una universitat del Canadà, que permetrà oferir tres concerts de gran dimensió artística els propers 22, 24 i 30 de maig amb el 'Perspective Festival'. La programació inclou, a més, concerts amb artistes consagrats com Àngel Òdena i l’Orquestra Camerata XXI.
Durant la seva intervenció, la regidora Manuela Moya ha remarcat que s’ha aconseguit superar la xifra de 13.000 assistents entre l’Auditori Josep Carreras, la programació estable del Celler i les activitats de Festa Major celebrades en aquest espai. Segons ha detallat, aproximadament el 45% del públic correspon a l’Auditori i el 55% al Celler, «una dada que confirma el bon moment de la cultura a Vila-seca» ha conclòs.
Per la seva banda, Josep Solórzano ha posat en valor especialment la col·laboració internacional amb la universitat canadenca, que permetrà ampliar l’oferta musical i oferir al públic propostes d’alt nivell artístic.