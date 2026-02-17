GASTRONOMIA
Torna la ruta de tapes Dgusta Vila-seca amb novetats
Setze restaurants oferiran tapes amb beguda cada dijous al vespre
L’Associació d’Empreses d’Hostaleria de Vila-seca - La Pineda en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca impulsen una nova edició de la ruta de tapes Dgusta Vila-seca.
Cada dijous al vespre 16 restaurants participants oferiran una degustació acompanyada d’una beguda per un preu únic de 6 euros. Les tapes es renovaran setmanalment, fet que convida el públic a repetir l’experiència i descobrir noves propostes a cada establiment.
Com a acció promocional, cada local lliurarà el passaport oficial de la ruta, que inclou 16 caselles. Cada vegada que un client gaudeixi d’una degustació, podrà segellar-lo. Enguany, com a novetat destacada, el premi per completar el passaport serà una targeta regal de 15 euros, cortesia de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca, bescanviable en qualsevol dels establiments associats a l’ACEV.
Aquesta col·laboració entre el sector de l’hostaleria i el comerç local exemplifica la importància de generar sinergies que contribueixin a reforçar el teixit econòmic del municipi. La iniciativa posa de manifest que el treball conjunt entre sectors beneficia els negocis, la ciutadania i el conjunt de la ciutat.
Els restaurants participants en aquesta edició són: a Vila-seca: Rampers, Patio&Grill, Can Robles, Can Tabares, Playoff Gastropub, Malavida, Rafaella Gastrobar, Centru Cafè, El Fénix i Pensió Salvadó. A La Pineda: La Tasketa d’en Manel, Mix La Pineda, Hamburgueseria Oh La La i Mitz Bar & Lounge. A La Plana: Bar Vicente i Calero Bar Cafeteria.
Amb aquesta nova edició, l’AEH reafirma el seu compromís de continuar treballant per posicionar la gastronomia de Vila-seca i La Pineda com un atractiu de referència, atraure visitants entre setmana i promocionar un sector estratègic per a l’economia local.
Les propostes setmanals, l’actualitat i totes les novetats de Dgusta Vila-seca es podran consultar a la pàgina de Facebook i d’Instagram @dgustavilaseca, així com al web www.aeht.es/jornades-gastronomiques/.