Salou preveu instal·lar un nou ascensor a la Biblioteca Municipal
El consistori planteja adaptar l'equipament per la «possible» construcció d'una tercera planta al recinte
L’Ajuntament de Salou engega el procés per instal·lar un ascensor nou a la Biblioteca Municipal per connectar les dues plantes de l’edifici. El projecte pretén modernitzar les instal·lacions de l’equipament, inaugurat l’any 1990 i inclòs en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’ascensor es construiria dins la zona dels lavabos on es crearia el forat per acollir l’equipament, tenint en compte segons el projecte, la possibilitat de «crear una tercera planta» en un futur.
El termini d’execució s’estableix en quatre mesos, tenint en compte la necessitat d’instal·lacions elèctriques, i es completarà amb un pressupost total de gairebé 130.000 euros. La proposta havia d’entrar en funcionament, d’acord amb el projecte publicat pel consistori, entre el Nadal del 2024 i principis del 2025, però els endarreriments en l’adjudicació dels treballs han frenat el procés fins a la seva reactivació el passat mes de gener. Durant l’avaluació del projecte l’any 2024, es van fer les comprovacions a l’espai per comprovar la viabilitat del projecte. La iniciativa està situada a l’informe com un «element de necessitat social», que durant més de tres dècades ha mancat al recinte.
Necessitat
L’equipament tindrà capacitat per vuit persones i s’adaptarà a dues parades, amb possibilitat d’una tercera. D’aquesta forma, l’entrada a l’equipament serà un cop s’accedeixi a l’interior de l’edifici, a través de l’accés i itinerari accessible, tot just entrant, a mà esquerra hi hauria el passadís d’accés als lavabos i a aquest espai que es crearia, que permetria l’embarcament de l’ascensor, amb les mesures corresponents segons els criteris d’accessibilitat.
Ara, el procés d’adjudicació es troba en la segona convocatòria, després que el consistori detectés defectes en la primera proposta de l’empresa subcontractista, RUGIFA GROUP SL, fent referència a diverses «respostes dubtoses» durant el procés. Ara la convocatòria s’ha tornat a reactivar i s’espera la ressolució aviat.