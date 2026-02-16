URBANISME
L’Ajuntament dels Pallaresos licita la remodelació del parc de la Font de la Mina
El projecte compta amb un pressupost de 161.772 euros i està previst que les obres s’allarguin tres mesos
L’Ajuntament dels Pallaresos ha tret a licitació les obres per arranjar el parc de la Font de la Mina. L’actuació se centrarà principalment en la remodelació de la zona lúdica i d’esbarjo amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’accessibilitat d’aquest espai, així com el drenatge per a l’evacuació de les aigües. El projecte compta amb un pressupost de 161.771,99 euros (IVA inclòs) i està previst que el termini d’execució dels treballs sigui de tres mesos.
El parc es troba delimitat pel carrer de la Cometa, el carrer de l’Arquitecte Jujol, l’avinguda de Catalunya i el recinte de l’Escola Sant Sebastià. Creat a finals dels anys vuitanta, ja va ser objecte de diverses intervencions el 2010 i 2020, amb la renovació dels jocs infantils, la incorporació de paviments de cautxú i la millora de les tanques perimetrals. Tot i això, el pas del temps i els problemes ocasionats pel sistema deficient de drenatge han fet necessària una nova actuació integral.
Evitar inundacions
La zona central del parc, on es concentren els elements d’esbarjo, es troba en una cota inferior respecte als carrers que l’envolten, fet que provoca inundacions recurrents en episodis de pluges intenses. A més, alguns elements i mobiliari urbà presenten un avançat estat de degradació, mentre que la font d’aigua potable està fora de servei i la il·luminació és insuficient.
Els jocs en mal estat, com l’elefant-rocòdrom, es retiraran i s’instal·laran nous equipaments com una tirolina, un llit elàstic o una caseta. També es netejaran les pintades d’algunes estructures que es mantindran. El projecte inclou també la renovació del paviment de l’accés principal, amb l’eliminació del graó actual per adaptar-lo a la normativa vigent. D’altra banda, es millorarà l’entrada de vehicles i s’anul·larà la rampa existent des de l’avinguda de Catalunya.
Una de les actuacions destacades serà la millora del sistema de drenatge. Se substituiran les reixes existents per una nova reixa lineal de grans dimensions a l’entrada principal, es construirà un pou a la cota més baixa del parc amb una reixa de drenatge per a la neteja dels sediments i es crearà un desguàs per a la font que connectarà amb el col·lector general.
Finalment, es renovarà l’enllumenat amb tecnologia LED, així com el cablejat elèctric i el quadre elèctric. A més, es rebaixarà el terreny en diversos punts i es delimitarà la zona de jocs amb taulons de fusta ecològica. Igualment, es renovarà el mobiliari urbà i es rehabilitarà la font d’aigua potable per garantir la seguretat, la funcionalitat i la sostenibilitat de l’espai.