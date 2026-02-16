SOCIETAT
El director d'IQOXE pilotarà també la divisió química del grup IQLIT
José Manuel Segura preveu continuar el desenvolupament tecnològic i consolidar la posició de lideratge de l'empresa
El director general d'IQOXE, José Manuel Segura, assumeix la direcció d'IQLIT dins del CL Grupo Industrial. Amb aquest nomenament, es posa al capdavant de la direcció general de la Divisió Química del grup. L'empresa explica que IQLIT és la companyia 'referent d'emulsions polimèriques a Espanya', amb més de 40 anys, i que forma part del hòlding des del 2015.
En aquesta nova etapa, amb Segura a la direcció, volen continuar amb el desenvolupament tecnològic i consolidar la seva posició de lideratge estatal. Llicenciat en Química (UB) i Màster en Enginyeria Química (Escola IFP), Segura acumula més de 30 anys com a cap de planta, director de producció i de fàbrica, vinculat a BASF Tarragona i, en els últims quatre anys, com a director d'IQOXE.