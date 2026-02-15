Successos
Mor un motorista en una sortida de via a la TV-2032 a Renau
La carretera està tallada en tots dos sentits
Un motorista ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a la TV-2032 al municipi de Renau (Tarragonès).
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 17.18 hores que una motocicleta havia patit una sortida de via al punt quilomètric 3,8.
El motorista i únic ocupant del vehicle ha mort. S'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera està tallada en ambdós sentits.