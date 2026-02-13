POLÍTICA
Vila-seca carrega contra el PDU metropolità: «No podem afegir més burocràcia pels municipis»
L’alcalde, Pere Segura, recorda que el Pla Territorial Parcial és l’eina vàlida si s’actualitza
La intervenció de la directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, Elisabet Cirici, durant la presentació de les línies estratègiques de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, ha provocat una reacció contundent per part de l’Ajuntament de Vila-seca. L’alcalde, Pere Segura ha aprofitat l’ocasió per reiterar públicament el seu rebuig al Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità i per reafirmar el posicionament crític amb el model de planificació supramunicipal que s’està plantejant.
Segura adverteix que Vilaseca no participarà en cap procés que suposi «afegir una nova capa normativa» sobre el territori ni que pugui comportar una dilució de les competències municipals. L’alcalde ha estat especialment taxatiu a l’hora de rebutjar el PDU, afirmant que aquest instrument pot acabar incrementant la burocràcia per a la ciutadania i limitar la capacitat de gestió dels ajuntaments.
Un dels eixos centrals del posicionament de Vila-seca és la jerarquia dels instruments de planejament. El municipi recorda que el PDU és un instrument subordinat al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, un document que, segons el consistori, «ja ha esgotat el seu horitzó». Per aquest motiu, Vila-seca considera que el debat estratègic real no hauria de centrar-se en la creació de nous instruments urbanístics, sinó en la revisió i actualització del Pla Territorial vigent.
Des del punt de vista de l’Ajuntament, resulta incoherent construir un nou marc de planificació urbanística supramunicipal sobre una base territorial que considera superada. En aquest sentit, defensa que qualsevol reflexió de futur hauria de començar per redefinir el marc territorial superior, abans d’impulsar eines que condicionin el planejament municipal durant dècades.
Vila-seca també posa en dubte la necessitat del PDU com a eina de coordinació supramunicipal. Segons el consistori, la legislació actual ja disposa de mecanismes específics per abordar aquelles qüestions que requereixen consens entre municipis, sense necessitat d’imposar una estructura general addicional que afecti el conjunt del planejament urbanístic local. Per al govern municipal, la creació d’un nou instrument només seria justificable si existís un consens real, previ i formal entre els ajuntaments implicats.
Precisament en relació amb el consens, Vila-seca discrepa de les afirmacions que apunten a un ampli acord territorial al voltant del PDU. El municipi assegura que aquest consens no existeix en els termes que s’estan exposant públicament i reclama que qualsevol procés de planificació supramunicipal es basi en acords formals, regles de decisió clares i un respecte explícit a l’autonomia municipal.
Tot i compartir el diagnòstic que el Camp de Tarragona és un territori d’elevada complexitat —on conflueixen activitat industrial, infraestructures estratègiques i desenvolupament urbà—, Vilaseca defensa que aquesta mateixa complexitat exigeix un rigor tècnic extrem i un consens institucional sòlid abans d’anunciar grans projectes o instruments de planificació en espais que no són els òrgans formals de decisió. Amb aquest posicionament, Vila-seca manté la línia que ja va expressar en el seu moment en no sumar-se a l’associació impulsora de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona.
El municipi no tanca la porta a la cooperació supramunicipal, però deixa clar que aquesta només serà possible des del respecte competencial, la igualtat efectiva entre municipis i una revisió prèvia i responsable del marc territorial actual.