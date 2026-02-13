POLÍTICA
El Parlament reclama l'aprovació urgent de l'Estació Intermodal de Vila-seca
Es va aprovar una proposta de la CUP amb 93 vots a favor i l'abstenció del PSC
El Parlament ha aprovat, a proposta dela CUP, que es reclami l’aprovació definitiva, de manera urgent, del projecte de l’estació Intermodal a Vila-seca. Aquesta iniciativa situa al centre una necessitat compartida per milers de treballadores i treballadors del Camp de Tarragona: disposar d’un sistema de transport públic útil, connectat i eficient. La proposta va aconseguir al Parlament 93 vots a favor, amb l’abstenció del PSC.
Davant la batalla de campanars entre diferents municipis, la CUP ha volgut posar el focus en la classe treballadora que utilitza el transport públic cada dia i que necessita millores reals i urgents per poder moure’s amb llibertat. En un comunicat asseguren que el debat no pot girar entorn d’interessos localistes o partidistes, sinó entorn de garantir una mobilitat digna per a la majoria social.
La CUP del Camp ha defensat que «mentre algunes administracions prioritzen infraestructures que no responen a les necessitats quotidianes de la població i que només afavoreixen el model turístic —com l’ampliació del moll de creuers de Tarragona—, nosaltres defensem inversions que millorin la vida de la gent aquí i ara».
D’aquesta manera han defensat que el Camp de Tarragona necessita infraestructures de mobilitat que siguin realment útils: una estació intermodal que connecti l’AVE amb els trens regionals, el futur tramvia i la xarxa d’autobusos, facilitant els desplaçaments interns i les connexions amb la resta del país. Consideren que la mobilitat ha de ser un dret al servei de la classe treballadora i del conjunt de la ciutadania.