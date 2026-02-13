SOCIETAT
Busquen figurants de 25 a 50 anys per un anunci de publicitat a Altafulla
El rodatge tindrà lloc entre l'11 i el 13 de març
L'Agència de figuració per Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre, 4Kasting, busca figurants per una publicitat a Altafulla. El perfil que demanen són homes i dones de 25 a 50 anys. El rodatge tindrà lloc entre l'11 i el 13 de març, tot i que només serà un dia de rodatge cal tenir disponibilitat els tres dies.
Des de 4Kasting asseguren que prioritzaran que els candidats siguin gent del territori. Per participar cal enviar nom i cognoms, edat, població, telèfon (amb whatsapp) i dues fotos actuals a mercat@4kasting.com Els seleccionats finals rebran un whatsapp la primera setmana de març.
No és el primer cop que l'agència de figuració obre un càsting al territori. L'últim va ser al novembre de 2025 on buscaven gent per a un rodatge al Nou Estadi.