SUCCESSOS
Detingut un treballador de la presó de Mas d'Enric per assetjament sexual a companyes de feina
El treballador és psicòleg del centre i ja havia estat suspès de sou i feina durant sis mesos per motius similars
Els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador de la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès) per assetjament sexual a altres treballadores del centre, segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ha confirmat l'ACN. L'home va ser arrestat aquest dimarts i està pendent de passar a disposició judicial.
Serà aleshores quan el Departament de Justícia decideixi què fer amb el treballador i quines mesures prendre. Segons el diari, el treballador és psicòleg del centre i ja havia estat suspès de sou i feina durant sis mesos per motius similars, suspensió que havia acabat fa unes setmanes.
El Departament de Justícia expressa la seva tolerància zero a qualsevol tipus de conducta que vulneri la llibertat de les persones i rebutja tota mena d’assetjament.