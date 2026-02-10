MOBILITAT
Normalitat a l'alta velocitat de l'estació del Camp de Tarragona
«He viscut el caos ferroviari amb una mica d'incertesa, avui ens l'hem jugada», expressa un usuari de l'AVE
Normalitat a l'alta velocitat de l'estació del Camp de Tarragona a primera hora d'aquest dimarts, l'endemà que els sindicats majoritaris desconvoquessin la vaga prevista fins dimecres. Els primers AVE i Avants procedents de Lleida Pirineus, Tortosa i Barcelona-Sants han arribat i marxat puntuals. Només s'han acumulat retards de cinc minuts en alguns dels trens posteriors per anar a Barcelona o València.
En Christian Moreno, de Reus, ha agafat el tren per anar a Madrid per feina. Ha dit que ha viscut el caos ferroviari amb una «mica d'incertesa» perquè fins ahir no va saber si hi podria anar i ha lamentat que els preus amb avió eren altíssims: «Era pràcticament impossible, els vols costaven 600 euros, ens l'hem jugada, avui hem tingut sort».
La megafonia de l'estació del Camp de Tarragona anunciava les arribades i sortides dels trens, sense incidències, abans de les vuit del matí. Més tard, les pantalles han indicat que s'ha suprimit l'AVE Barcelona-Sants previst per a les 8.57 hores i també han mostrat retards de més de quinze minuts.
En Christian ha explicat que agafa l'AVE un parell de vegades cada dos o tres mesos per anar a la seva oficina de Madrid a treballar. El seu tren ha sortit amb uns cinc minuts de retard i ha dit que són uns minuts comprensibles donada la situació de les darreres setmanes a la xarxa ferroviària. Amb més resignació es pren la reducció de la velocitat de l'alta velocitat al llarg del trajecte. «No sé el que tardarà, crec que ara amb la velocitat reduïda són unes quatre o cinc hores, ens ho prendrem amb calma. Baixem sèries, pel·lícules i amb tranquil·litat, la cosa és arribar», ha afirmat.
Un altre dels usuaris que han pujat al tren és en Jaume, que ve del Vendrell per desplaçar-se també cap a Madrid a fer una entrevista de feina. «Avui, surt a l'hora, ahir va haver-hi una mica de moviment per tot el que està havent-hi», ha dit. Aquest passatger dona suport a les reivindicacions dels maquinistes després de la vaga d'aquest dilluns. «Estic a favor de tota la gent que convoca aquestes vagues, hem de collar una miqueta tots a la Generalitat, jo estic molt emprenyat amb la zona de baixes emissions, últimament el país, en general, està una mica deixat», ha etzibat.
En José Carlos Ruíz és un altre dels viatgers que se'n va cap a Madrid també per feina. Ell ha explicat que han tingut problemes per comprar els bitllets. «Avui, res tot bé, però és primera hora, ja veurem», ha apuntat. Alguns dels usuaris habituals de l'AVE cap a Barcelona s'han queixat que ahir els van comprar el bitllet quan no es va oferir el servei per la convocatòria de vaga.