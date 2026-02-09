CARNAVAL
Vila-seca escalfa motors per a un Carnaval amb 1.600 participants i 15 colles
La programació festiva començarà el 13 de febrer i s'allargarà fins al dia 17 i comptarà amb múltiples activitats
Vila-seca es prepara per celebrar el Carnaval amb una programació d’activitats que s’allargarà durant cinc dies i que omplirà els carrers de música, disfresses i festa. El municipi ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a una de les celebracions més esperades de l’any.
El Rei Carnestoltes farà la seva arribada el divendres 13 de febrer a la plaça de l’Església Vella, a les 19.25 h. Acompanyat de la Txaranga Band Tocats, recorrerà els carrers del Centre Històric fins a la plaça d’Estudi, on tindrà lloc el lliurament dels premis del 12è Concurs de Cartells de Carnaval. En aquest mateix espai es pronunciarà el discurs inaugural i es farà l’entrega simbòlica de les claus al Rei Carnestoltes, amb xocolatada per a tots els assistents.
L’acte central del cap de setmana arribarà el dissabte 14 de febrer, a partir de les 18.42 h, amb la celebració de la Rua de Carnaval, que comptarà amb la participació de 1.600 persones i 15 colles. Les carretel·les es concentraran al carrer de Sir Esteve Morell Scott i recorreran diversos carrers del municipi fins a finalitzar al carrer de Joan Maragall. La festa continuarà a la nit amb el Gran Ball de Carnaval al Pavelló Municipal d’Esports, a les 23.30 h, amb entrada prèvia.
L’endemà, diumenge 15 de febrer a les 17.00 h, la Societat El Fènix acollirà la passarel·la infantil amb animació i xocolatada. El Carnaval es clourà el dimarts 17 de febrer amb l’enterrament de la sardina, que sortirà de la plaça de l’Església Vella i acabarà a la plaça d’Estudi amb el lliurament dels premis de la Rua de Carnaval 2026 i una sardinada popular. Com a epíleg festiu, el municipi celebrarà el 6è Vermut Carnavalero el diumenge 22 de febrer, al Jardí del Castell.