URBANISME
Salou treballa en la millora del Mirador, la plaça de Cala Crancs i el Bosc de la Duna
L’Ajuntament reforça el manteniment i la renovació d’espais públics a Cap Salou amb actuacions de sostenibilitat i proximitat veïnal
L’Ajuntament de Salou està duent a terme diverses actuacions de millora a diferents espais de Cap Salou. L’alcalde, Pere Granados, acompanyat de regidors i tècnics municipals, ha visitat aquesta setmana el Mirador de Salou, el Bosc de la Duna i la plaça de Cala Crancs per conèixer l’estat dels treballs i les intervencions realitzades.
Pel que fa a la plaça de Cala Crancs, l’espai ha estat recentment renovat amb la instal·lació de nous gronxadors i la millora del parc infantil. També s’hi ha dut a terme una actuació de jardineria basada en la plantació d’espècies autòctones, més adaptades a l’entorn i amb un menor consum d’aigua, reforçant així el compromís municipal amb la sostenibilitat.
Ceràmica modernista
Durant la visita, s’han instal·lat en punts estratègics i visibles noves papereres decorades amb ceràmica modernista de Salou, en colors blanc i blau. Aquestes són similars a les que ja es poden trobar en diferents carrers del municipi, com ara el carrer Barcelona o a l’entrada de l’Ajuntament de Salou i del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
Finalment, l’alcalde, els regidors i els tècnics municipals s’han reunit amb representants veïnals de la zona, que han pogut traslladar suggeriments i inquietuds. Alhora, els responsables municipals han explicat alguns dels projectes que s’estan treballant actualment per continuar millorant aquests espais de Cap Salou.