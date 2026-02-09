CULTURA
El Morell celebra la tercera plantada popular al riu Glorieta amb més d'una cinquantena de persones
La jornada va ser organitzada per l’Ajuntament i l’Associació Aurora per recuperar el bosc de ribera
Aquest passat dissabte, més d’una cinquantena de persones es van reunir a l’entorn de la Granja dels Frares per participar en la tercera plantada popular del Morell, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament i l’Associació Aurora. L’activitat forma part del projecte 'Millora i consolidació del bosc de ribera del tram mig i baix del riu Glorieta', que impulsen conjuntament amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb l’objectiu de recuperar i consolidar la vegetació de ribera i fomentar la participació ciutadana.
La jornada va començar amb un esmorzar popular i una breu presentació del projecte, i va comptar amb la presència de diverses autoritats, entre les quals Josep Lluís Armenter, director de l’ACA, que va voler acompanyar els participants i conèixer de primera mà les actuacions que s’estan duent a terme al municipi. Tot seguit, voluntaris i assistents es van dirigir a l’aiguabarreig entre el Francolí i el Glorieta, on es va desenvolupar la plantada d’arbres, arbustos i joncs. En total, es van plantar uns 300 exemplars de 8 espècies diferents típiques de bosc de ribera. A més, totes les persones participants es van endur una bossa amb diversos obsequis com a record.
«L’objectiu és implicar la ciutadania morellenca i de municipis propers en la recuperació del riu Glorieta, alhora que se la fa partícip d’un projecte ambiental de llarg recorregut», apunta la regidora de Medi ambient i de Granja i Francolí de l’Ajuntament del Morell, Èrika Moreno.
Aquesta acció forma part d’un projecte més ampli de restauració fluvial, gràcies al qual l’Associació Aurora ja ha efectuat tasques d’erradicació de canya, eliminació d’ailant i manteniment de zones i plantacions anteriors. Tot plegat, combinant salut mental i natura, ja que Aurora és una entitat social sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i defensar-ne els drets.
Natura, consciència ambiental i inclusió social es donen la mà en un projecte que tindrà continuïtat al llarg de tot l’any, amb l’objectiu de consolidar la vegetació de ribera en diferents àmbits del riu Glorieta i augmentar la seva biodiversitat.