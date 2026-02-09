Diari Més

Mario Téllez torna a la primera línia de la política i serà l'alcaldable de Vila-seca en Comú per al 2027

El sociòleg impulsarà un procés de consulta veïnal per conèixer en profunditat el municipi i avançar cap a una nova marca municipal

Mario Téllez iniciarà una consulta veïnal que servirà de base per al seu programa electoral.

Mario Téllez torna a la primera línia de la política. El que ja va ser cap de llista de Vila-seca en Comú torna al capdavant de la formació per liderar un nou projecte municipal i ser l'alcaldable per a les eleccions de 2027. La decisió va ser ratificada per unanimitat a l’assemblea del partit.

Téllez va ser regidor de l’Ajuntament entre 2015 i 2023 i va abandonar la primera línia institucional per centrar-se en la seva activitat professional com a sociòleg i docent.

En aquesta nova etapa impulsarà un procés de consulta veïnal basat en entrevistes presencials, amb l’objectiu de prendre el pols al municipi i elaborar una anàlisi rigorosa de la realitat local. El treball es desenvoluparà principalment mitjançant el contacte directe amb el veïnat, tant als barris com a l’espai públic.

L’objectiu és assolir una mostra àmplia i representativa, superant les 2.000 entrevistes. Les respostes seran anònimes i els resultats es faran públics, incloent-hi una presentació oberta a la ciutadania.

Aquest procés servirà de base per a l’elaboració del programa electoral i per avançar en la construcció d’una nova marca municipal, més arrelada a Vila-seca i oberta a la cooperació amb plataformes ciutadanes, especialment als nuclis de la Pineda i la Plana, així com amb el teixit associatiu, comercial i veïnal del municipi.

Téllez ha assenyalat que l’objectiu del projecte és «escoltar abans de proposar» i situar el coneixement empíric i la participació ciutadana al centre de l’acció municipal.

Llicenciat en Sociologia, exerceix com a docent de Ciències Socials i d’intervenció sociocomunitària a l’educació secundària i a la formació professional. Durant la seva etapa com a regidor va presidir l’àrea d’Educació, Esport i Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès. Ara reprèn el compromís públic amb més experiència i perspectiva, amb la voluntat de posar la seva trajectòria institucional i la seva formació acadèmica al servei del municipi.

