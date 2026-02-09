MOBILITAT
Cancel·lacions i canvis de bitllet a l’alta velocitat que passa per Tarragona
Els sindicats ferroviaris tenen prevista una nova reunió amb el ministeri aquest dimecres a les 11 del matí
Els usuaris de l’alta velocitat i de les rodalies madrilenyes de l’estació d’Atocha han rebut amb resignació la convocatòria de vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i s’allargarà fins dimecres. Les cancel·lacions i els endarreriments han estat la tònica del matí.
«Vaig a Barcelona, tenia un bitllet per a la tarda i me l’han cancel·lat, així que m’ha tocat reprogramar-lo. Vaig amb temps; tal com estan les coses amb els trens, toca invertir-hi pràcticament tot el dia», deia en Mario. «No sabem què passarà, hem vingut amb temps i no hem tingut gairebé informació», explicava una altra usuària. Mentre la vaga segueix, els sindicats CCOO, UGT i Semaf han estat convocats a una nova reunió amb el Ministeri a les onze del matí, a Madrid.
Des de primera hora del matí, les pantalles d’Atocha ja mostraven endarreriments a l’AVE Madrid-Figueres i anul·lacions de les combinacions d’AVE o Alvia amb Barcelona-Sants. Pel que fa als trens que sortien a partir de les nou, també s’ha anul·lat l’Iryo cap a Sants de les 9:22. En el cas de les rutes a Andalusia, les afectades per l’accident d’Adamuz (Còrdova) apareixen totes en pantalla, però cancel·lades.
En el cas dels usuaris de les rodalies madrilenyes, reconeixien aglomeracions i nervis des de primera hora del matí. «Tot molt caòtic», explicava la Valentina, que ha pogut agafar el tren després de diversos moments de desorientació. «Aquí hi ha setmanes que va estupendament, però després n’hi ha d’altres en què els trens s’acumulen, després en venen tres de cop, i si plou, encara més», apuntava. En el cas de la Rocío, ha estat mitja hora esperant el tren per anar a la feina, així que ha optat per fer mitja volta i teletreballar.
CCOO espera un alt seguiment
El sindicat CCOO ha organitzat un grup d’afiliats per informar els usuaris dels motius de la vaga, que es prolongarà fins a l’11 de febrer si no s’arriba a un acord amb el Ministeri de Transports, amb el qual han mantingut contactes fins i tot durant el cap de setmana. «Esperem que hi hagi un seguiment bastant alt per part de totes les empreses ferroviàries cridades a fer vaga», explicava a l’ACN Bartolomé Muñoz, maquinista i representant de Comissions.
«Demanem al ministeri més manteniment de la infraestructura i dels operadors, i un protocol més estricte pels efectes de les crisis climàtiques, que cada cop són més habituals», detallava envoltat de banderes a l’estació d’Atocha. «El ferrocarril és un mitjà de transport molt segur, però la liberalització ha posat molts més trens a les vies i això no ha anat acompanyat de nous protocols ni de més manteniment», ha alertat.