SOCIETAT
Bonificacions del 30% a la taxa d'escombraries per als canongins que utilitzin la deixalleria mòbil
Els ciutadans hauran de fer mínim tres aportacions de residus durant l’any
L’Ajuntament de la Canonja ha aprovat una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema més just, eficient i sostenible. Aquesta modificació introdueix una bonificació del 30% de la taxa d’escombraries per a les persones que facin un ús responsable del servei i utilitzin la deixalleria municipal.
La mesura s’emmarca en la normativa de residus vigent, que estableix l’aplicació progressiva del principi de pagament per generació, també conegut com a taxa «justa». Aquest model promou que qui separa millor els residus i contribueix a reduir la fracció resta assumeixi un menor cost del servei.
La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, comenta que «el primer pas per avançar en aquest nou model és fomentar l’ús de la deixalleria municipal, especialment per a aquells residus que no disposen de contenidor específic de reciclatge a la via pública». Per aquest motiu, la nova ordenança, vigent des de l’1 de gener de 2026, «estableix una bonificació del 30% de la taxa d’escombraries de l’exercici següent per a les persones que acreditin un mínim de tres aportacions de residus a la deixalleria municipal durant l’any».
Pasaport verd
La bonificació pot suposar un estalvi econòmic significatiu. Per exemple, una persona amb una taxa anual de 250,68 euros (categoria 1 de carrer) podrà obtenir una reducció de 75,20 euros, passant a pagar 175,48 euros l’any següent. En el cas d’una taxa de 187,30 euros (categoria 2 de carrer), el descompte serà de 52,64 euros, i l’import final quedarà en 122,84 euros.
Per poder accedir a la bonificació, cal disposar del Passaport Verd, el document que permet registrar les aportacions de residus a la deixalleria. Aquest passaport es pot recollir directament a la deixalleria municipal en la primera visita. Caldrà omplir-hi les dades bàsiques de la persona usuària: nom, adreça i referència cadastral de l’immoble.
Cada vegada que es faci una aportació de residus, el personal de la deixalleria hi estamparà un segell. Un cop obtinguts tres segells, la persona propietària de l’habitatge o local haurà de sol·licitar la bonificació abans del 31 de desembre de l’any en curs, ja sigui: presencialment a l’OMAC, o en línia, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.