Més de 50.000 persones gaudeixen del Cós Blanc de Salou
Aquesta edició també ha estat marcada per la celebració d’importants aniversaris dins la festa com els 40 anys del Grup Esplai de Salou
El passeig Jaume I de Salou ha viscut aquest dissabte una de les nits més intenses de l’any amb la celebració del Cós Blanc, que ha tornat a congregar milers de persones malgrat les baixes temperatures i el temps inestable. Des de primera hora de la tarda, el municipi ja respirava ambient festiu amb rius de gent avançant cap al centre neuràlgic de la rúa.
L’espectacle ha combinat llum, so i color amb un muntatge de gran format que ha convertit el frontal marítim en un escenari a cel obert. Canons de confeti, efectes de fum, pantalles gegants i una il·luminació sincronitzada amb la música han acompanyat el recorregut de les colles participants, que enguany han tornat a superar totes les expectatives de participació. Segons les dades policials, l’afluència s’ha situat al voltant de les 55.000 persones, una xifra mai vista fins ara.
Les colles, amb la carrossa que transporta a les noves pubilles i l'hereu al capdavant, han desfilat entre una multitud que no ha deixat de cantar i ballar. La banda sonora, amb una barreja de clàssics i èxits actuals, ha animat un públic completament entregat, transformant el passeig en una festa contínua. Personatges fantàstics, referències cinematogràfiques, figures històriques i propostes originals creades especialment per a l’ocasió s'han deixat veure al llarg del passeig.
Aquesta edició també ha estat marcada per la celebració d’importants aniversaris dins la festa, amb colles que han aprofitat la rúa per recordar dècades de participació al Cós Blanc mitjançant carreteles espectaculars. Tot i algunes incidències tècniques puntuals, resoltes amb rapidesa, l’ambient no s’ha vist afectat i la festa ha continuat sense interrupcions.
La segona volta del recorregut ha incorporat nous elements visuals, com ballarins de grans dimensions i figures gegants il·luminades, que han afegit un toc encara més sorprenent a la desfilada. Amb el pas de les hores, el terra del passeig ha quedat completament cobert per una espessa capa de confeti, anunciant el tram final de la celebració.
Quan la rúa ha arribat al seu final, el públic ha ocupat l’espai central per donar pas a la tradicional batalla de confeti, un dels moments més esperats per famílies i grups d’amics. Un tancament apoteòsic que confirma el Cós Blanc com una festa en constant evolució.