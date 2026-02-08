Tradició
Disset cavalls pura sang anglesos competeixen en les curses del Cós de Sant Antoni a Vila-seca
Més de 7.000 persones han seguit l'esdeveniment al circuit hípic del Parc de la Torre d'en Dolça
El Cos de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, ha tingut lloc aquest matí al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça. Més de 7.000 persones han seguit les tres curses on han participat un total de 17 cavalls pura sang anglesos i on s'han repartit 30.000 euros en premis.
Tot i que el matí s’iniciava amb 19 cavalls inscrits per a les curses, al final els jutges han validat la participació només de 17 cavalls arribats des de diferents punts de la península.
En la primera cursa de 1.700 metres de distància, Premi Torre d’en Dolça, el guanyador ha estat el cavall Katalina, de la quadra Endika Arcentales i muntat pel genet José Gómez. La segona cursa, Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, amb una distancia de 2.500 metres, el guanyador ha estat el cavall Mauro, de la quadra Mallow Gran Canaria i muntat també pel genet José Gómez.
Per últim, la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, ha estat guanyada pel cavall Super Lover, de la quadra Carbial i muntat novament pel genet José Gómez.
En una gran jornada festiva milers de persones han pogut gaudir d’un gran ambient esportiu i familiar vinculat al món dels cavalls. Els professionals, les autoritats, els propietaris i els afeccionats en general que han assistit a les curses, han volgut destacar l’excel·lent organització i l’èxit un any més de les úniques curses de cavalls que se celebren a Catalunya.
Com es recordarà, el passat 18 de gener i a causa dels forts aiguats que van deixar en males condicions l’estat de la pista, l’Ajuntament de Vila-seca, els jutges i comissaris del Jockey Club Español de Carreras de Caballos, així com els participants a les curses van decidir l’ajornament del Cós.