Solidari
El Cós Blanc per a Mascotes de Salou recapta 1.310 euros per a les protectores
El Moll de l’Espigó ha acollit aquest diumenge al migdia la segona edició del certamen de la Festa Major d’Hivern, que ha reunit centenars de persones
El Moll de l’Espigó ha acollit aquest diumenge al migdia, la segona edició del Cós Blanc per a Mascotes, una activitat singular de la Festa Major d’Hivern que ha reunit centenars de persones en un ambient festiu, familiar i solidari.
La iniciativa ha comptat amb la participació de diverses protectores i associacions del territori, principalment del Camp de Tarragona, i ha inclòs una desfilada d’uns 40 gossos disfressats, mentre que moltes altres mascotes s’han sumat a la jornada com a públic.
L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Slot Salou amb el suport de l’Ajuntament, s’ha caracteritzat per la creativitat, l’humor i la complicitat amb els assistents, amb participants que han fet petits trucs durant el recorregut.
1.310 euros de solidaritat
A l’acte hi han assistit l’alcalde de Salou, Pere Granados, la regidora de Benestar Animal, Beatriz Morer, i altres membres del consistori, que han destacat la tasca solidària de la iniciativa.
La jornada també ha tingut un vessant de sensibilització: diverses protectores han presentat gossos en adopció i han compartit les seves històries per fomentar la tinença responsable. Un dels moments més emotius ha estat el record a un gos que havia de participar disfressat de Superman i que va morir recentment.
El concurs de disfresses, amb una inscripció solidària de cinc euros, juntament amb donacions del públic, el photocall solidari i l’aportació directa de 500 euros de l’Associació Slot Salou, ha permès recaptar un total de 1.310 euros destinats íntegrament a les entitats de protecció animal. Durant l’acte també s’ha fet un sorteig solidari amb la rifa d’una estada al càmping Sangulí, adaptat per a gossos.
El jurat ha valorat la creativitat i la posada en escena per atorgar diversos premis a les millors disfresses.