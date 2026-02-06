SUCCESSOS
Ingressa a presó el presumpte autor de l'homicidi a Vila-seca
Va ser detingut hores després dels fets a Tarragona, i la víctima va ser trobada amb signes de violència en un hotel de l’avinguda Ramon d’Olzina.
L'home de 51 anys detingut pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de la mort violenta d’un altre home a Vila-seca ha ingressat provisionalment a presó, segons ha informat Diari de Tarragona. Els fets van succeir durant la nit del passat diumenge i la detenció es va produir a Tarragona cap a les 04.30 hores, hores després que el sospitós s’hagués desplaçat des de Vila-seca.
La víctima va ser trobada en una habitació de l’hotel situat a l’avinguda Ramon d’Olzina, a la zona de Ponent Vila Centric, amb signes aparentment de violència. La Policia Local de Vila-seca es va mobilitzar després de rebre l’avís del 112 i va coordinar-se amb els Mossos d’Esquadra, que van assumir la investigació.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona ha obert diligències per esclarir les circumstàncies del succés, recollint proves i interrogant possibles testimonis. Fins ara, no s’han facilitat més detalls sobre la relació entre la víctima i el detingut ni sobre els motius que van conduir a l’homicidi.