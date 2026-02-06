POLICIAL
Detingut a Constantí un home per tràfic de marihuana durant un control conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Local
Els agents van intervenir més de 10 quilos de marihuana valorats en prop de 20.000 euros en un operatiu
Durant el matí del 5 de febrer, efectius de la Guàrdia Civil de Salou, en col·laboració amb la Policia Local de Constantí, van detenir un home de 29 anys i nacionalitat italiana com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. La intervenció es va dur a terme en un control conjunt de verificació fiscal a la carretera TV-7221, on es van localitzar grans quantitats de marihuana al vehicle del detingut.
Durant l’operatiu, els agents van trobar als seients posteriors del vehicle diverses bosses envasades al buit amb un total de 5,3 quilos de marihuana, valorats en uns 9.953 euros. Posteriorment, una inspecció més exhaustiva a càrrec de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Tarragona (UOPJ) va permetre localitzar un justificant d’enviament d’una empresa de missatgeria, que va portar a descobrir un altre paquet amb 5,5 quilos addicionals, valorats en 10.329 euros.
Amb aquestes actuacions, la Guàrdia Civil i la Policia Local van intervenir més de 10 quilos de marihuana en total. Tant el detingut com la droga decomissada van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que instrueix les diligències corresponents.
La Guàrdia Civil reafirma el seu compromís de col·laboració amb altres forces de seguretat, treballant de manera coordinada per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania a la província de Tarragona.