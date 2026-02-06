MUNICIPAL
La Canonja aprova modificar el POUM per convertir un edifici municipal en equipament públic
El Ple també dona llum verda a l’inici del nou contracte de residus i al projecte del planetari digital del Mammuthus
El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, reunit en sessió ordinària aquest dijous 5 de febrer de 2026, ha aprovat diversos acords rellevants vinculats a l’urbanisme, els serveis municipals i els equipaments públics. Entre els punts més destacats hi ha l’aprovació inicial de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà destinar l’edifici del carrer Comte de Llar, número 6-8, a usos dotacionals d’interès general.
El punt central de la sessió ha estat l’aprovació inicial de la modificació puntual número 10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que permetrà qualificar com a equipament dotacional l’edifici situat al carrer Comte de Llar, 6-8. Aquesta modificació urbanística té com a objectiu posar en valor un immoble de propietat municipal i destinar-lo a usos d’interès general, adaptant el planejament vigent a les necessitats actuals del municipi.
L’actuació permetrà regularitzar urbanísticament l’edifici i facilitar-ne la seva futura utilització com a equipament públic, reforçant així la xarxa d’espais municipals al servei de la ciutadania i contribuint a una gestió més eficient del patrimoni públic. L’aprovació inicial obre ara el període de tramitació i exposició pública previst per la normativa urbanística.
En el mateix Ple, també s’ha acordat iniciar l’expedient de contractació del servei de recollida d’escombraries, neteja viària, recollida de voluminosos i tèxtil, així com el servei de deixalleria i una campanya de comunicació associada. Aquest nou contracte permetrà modernitzar i millorar la prestació del servei, avançant cap a un model més eficient i sostenible en la gestió dels residus municipals.
Així mateix, el Ple ha aprovat inicialment el projecte del planetari digital al Centre de Divulgació de Paleontologia 'Mammuthus', un projecte de caràcter cultural, educatiu i divulgatiu que reforçarà el paper del centre com a equipament de referència en la divulgació científica i ampliarà l’oferta cultural del municipi.
Finalment, el Ple també ha pres coneixement de la renúncia al càrrec de regidora municipal de la senyora Lidia Muñoz Granados, del grup municipal socialista, presentada a finals del passat mes de gener per motius personals i professionals. Lidia Muñoz, membre de l’equip de govern, ha estat al capdavant de les regidories de Promoció Econòmica, Turisme i Hisenda des del juny de 2023, després de prendre possessió del càrrec arran de les darreres eleccions municipals. Està previst que en el proper ple ordinari, previst per a finals del mes de març, prengui possessió la persona que la substituirà.
Amb aquests acords, l’Ajuntament de la Canonja reafirma el seu compromís amb una planificació urbanística responsable, la millora contínua dels serveis públics i la promoció de projectes que contribueixen al desenvolupament equilibrat i sostenible del municipi.