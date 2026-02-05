POLICIAL
Detingut a Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues
El conductor va aixecar les sospites al realitzar maniobres evasives a l’antiga carretera de la Riera de Gaià
La matinada del 31 de gener, a les 3.00 h, la Policia Local de Torredembarra, en col·laboració amb Mossos d’Esquadra, va detenir un conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. La intervenció va tenir lloc després que els agents, en patrullatge preventiu, detectessin un vehicle que, en adonar-se de la seva presència, va realitzar maniobres evasives a l’antiga carretera de la Riera de Gaià.
El vehicle estava ocupat per tres persones. Durant la identificació, un dels ocupants es mostrava molt nerviós i no sabia indicar el seu destí. A l’interior es van localitzar dos microones i un televisor, que els ocupants van afirmar que portaven per vendre a la deixalleria, i van fer gestos per ocultar alguna cosa dins del vehicle.
Es va sol·licitar suport als Mossos d’Esquadra, i en comprovar la documentació del conductor, es va constatar que tenia antecedents policials, alguns relacionats amb tràfic de drogues. Durant l’escorcoll personal, els agents van trobar 105 euros en efectiu, una bàscula de precisió i una bossa amb una substància blanquinosa, presumptament cocaïna. A l’interior del vehicle, es va localitzar un embolcall més gran, també presumptament de cocaïna, i sis pastilles de colors blanc i blau.
El vehicle va quedar immobilitzat i es va comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir de la classe B. La investigació continua oberta, i el detingut ha estat posat a disposició judicial.