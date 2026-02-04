FESTES
Salou adapta la mobilitat per la celebració del Cós Blanc
Talls de trànsit, restriccions d’estacionament i reforç del transport públic per garantir una festa segura i accessible
Salou es prepara per viure aquest dissabte 7 de febrer, a partir de les 19 h, una nova edició del Cós Blanc, una de les celebracions més emblemàtiques del municipi. Amb l’objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l’esdeveniment, l’Ajuntament ha previst diversos canvis en la mobilitat, tant els dies previs com durant la jornada central de la festa.
Les modificacions afectaran principalment la circulació i l’estacionament en diversos punts del nucli urbà, especialment a l’entorn del passeig Jaume I, epicentre del Cós Blanc.
Afectacions a la circulació
El passeig Jaume I romandrà tancat al trànsit rodat del dilluns 2 al dilluns 9 de febrer per facilitar el muntatge i desmuntatge de les estructures necessàries per a la celebració.
Als carrers transversals que connecten amb el carrer Major no s’hi podrà estacionar durant aquest període. Per garantir l’accés als veïns amb aparcament privat, en aquestes vies s’habilitarà doble sentit de circulació, exclusivament per a aquests casos.
Canvis puntuals de trànsit
- Divendres 6 de febrer, de 12 a 13 h, el carrer Barcelona quedarà afectat al trànsit, des de la Via Roma fins al passeig Jaume I.
- Dissabte 7 de febrer, dia del Cós Blanc, al carrer Major es prohibirà la circulació i l’estacionament entre les 11 h i les 23 h.
- Diumenge 8 de febrer, entre les 18 i les 21 h, hi haurà afectacions a la Via Roma, des del carrer Ciutat de Reus fins a la plaça Francesc Macià i al carrer Barcelona, des de la Via Roma fins al carrer Carrilet
Aparcament i transport públic
L’Ajuntament recomana fer ús dels aparcaments dissuasius gratuïts, que sumen prop de 4.000 places:
- Zona 30 d’Octubre – Emprius (3.000 places)
- Elisabeth (410 places)
- Joan Fuster (310 places)
Tots aquests espais permeten accedir fàcilment a peu al centre de la festa. També hi ha disponibles aparcaments de pagament a Torremolinos, Pompeu Fabra, Berlín, Tauste i Illes Balears.
Pel que fa al transport públic, s’han habilitat noves parades a les línies d’autobusos interurbans per facilitar els desplaçaments:
- Sentit Salou–Cambrils: carrer Major (davant l’hotel Da Vinci) i cruïlla amb el carrer del Mar
- Sentit Cambrils–Salou: passeig Miramar, davant la farmàcia Besora
Davant l’afluència de públic prevista, el consistori demana respectar la senyalització provisional i les indicacions dels agents, així com planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar les rutes alternatives habilitades.