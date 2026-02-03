EQUIPAMENTS
Torredembarra impulsa la renovació dels seus equipaments esportius amb una inversió de més de 470.000 €
El Pla de Xoc del Consell Català de l’Esport finança el 70 % dels treballs per modernitzar instal·lacions municipals i millorar seguretat, accessibilitat i eficiència energètica
L’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció del Pla de Xoc per a la Modernització d’Equipaments Esportius, impulsat pel Consell Català de l’Esport, que permetrà dur a terme una actuació integral en diverses instal·lacions municipals. El projecte té un pressupost total de 473.220,05 euros, dels quals el 70 % serà finançat per la subvenció i el 30 % restant anirà a càrrec del consistori.
Les actuacions previstes tenen com a objectiu principal millorar la seguretat, la funcionalitat, l’eficiència energètica i l’accessibilitat dels equipaments esportius, donant resposta a les necessitats detectades tant pels usuaris com per les entitats esportives locals.
El projecte inclou tres actuacions destacades. En primer lloc, la substitució i instal·lació de lluminàries LED al camp de futbol, la pista d’atletisme i les pistes de tennis i pàdel, amb una inversió de 209.661 €, que permetrà reduir fins a un 70% el consum energètic i millorar notablement la qualitat lumínica i la seguretat.
En segon lloc, la renovació integral del paviment del Pavelló Municipal Sant Jordi, amb un cost de 187.942,77 €, garantint una superfície més segura, confortable i adaptada a la normativa vigent.
Finalment, es durà a terme la insonorització del Caus, amb una inversió de 75.616,28 €, amb l’objectiu de reduir l’impacte acústic, millorant la convivència amb l’entorn veïnal i també el confort sonor interior.
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacat que «aquestes actuacions són millores pensades especialment per als i les esportistes, però també per al conjunt de la ciutadania, ja que uns equipaments esportius moderns i segurs repercuteixen directament en la qualitat de vida del municipi».
Per la seva banda, la regidora d’Esports, Berta Castells, ha subratllat la importància de l’estalvi energètic associat al projecte, assenyalant que «aquesta modernització no només millora les instal·lacions, sinó que també suposarà una reducció significativa del consum elèctric i de la despesa municipal i una aposta per la sostenbilitat».
El calendari previst estableix l’inici de les obres durant l’any 2026, un desenvolupament progressiu de les actuacions al llarg del 2027 i la seva finalització l’any 2028