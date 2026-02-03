POLÍTICA
Junts impulsa la reforma de la nova parada d’autobús de Bonavista a través dels pressupostos municipals
La incidència del grup municipal permet posar fi a anys de precarietat en un punt clau de l’N-340
El grup municipal de Junts per Catalunya de Tarragona ha posat en valor la posada en funcionament de la nova parada d’autobús a l’N-340, a l’entrada del barri de Bonavista, una actuació llargament reclamada pel veïnat. La nova infraestructura substitueix l’antiga parada, coneguda com «la cova», i ha estat possible gràcies a la incorporació del projecte en la negociació dels pressupostos municipals.
«La nova parada és el resultat d’una manera de fer política útil: escoltar el barri, portar-ho al pressupost i assegurar que s’executa». Ha manifestat el portaveu de Junts, Jordi Sendra.
Aquesta millora facilitarà de manera notable l’accessibilitat i la seguretat per a treballadors, estudiants, famílies, visitants del Mercadet de Bonavista i turistes. L’espai comptarà amb vorera, connexió amb carril bici i il·luminació nocturna, garantint unes condicions dignes i segures per als usuaris del transport públic. Sendra recorda que l’antiga parada suposava un risc real, especialment en dies de pluja, i obligava famílies amb cotxets i vianants a circular per la carretera.
Tot i les millores, des de Junts assenyalen també la necessitat de completar l’actuació amb passos de vianants semaforitzats a banda i banda de la via, per garantir una seguretat plena en aquest punt de l’N-340.
«Quan Junts incideix, passen coses. I aquesta parada n’és un exemple clar: pressupost, voluntat política i resultats. Defensar Bonavista és defensar una Tarragona més justa i cohesionada», ha conclòs Sendra.