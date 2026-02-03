POLICIAL
Denunciat per provocar un accident greu a Torre, on va donar diverses voltes de campana
El conductor, que anava sota els efectes de l'alcohol, circulava a 130 km/h en el moment del primer impacte en una via urbana limitada a 30 km/h
La Policia Local de Torredembarra ha imputat tres delictes a un conductor que circulava begut i va causar un accident greu la matinada de l’1 de gener. El cos policia li imputa un delicte per conducció temerària, per conduir sota els efectes de l’alcohol i per excés de velocitat penalment punible.
La matinada del dia 1, a les 06:52 hores, la Policia Local va ser alertada per la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra d’un accident greu de trànsit ocorregut a la carretera d’enllaç amb l’autopista (antiga T-214). En l’accident s’hi va veure implicat un únic vehicle tipus turisme, amb dues persones ocupants.
Segons les primeres informacions recollides al lloc dels fets, el vehicle va patir una sortida de via, va impactar contra un talús i va efectuar diverses voltes de campana, quedant finalment aturat en un camp de cultiu, a uns 125 metres del punt de sortida de la via.
A l’arribada de les dotacions de la Policia Local, el copilot havia pogut sortir del vehicle pels seus propis mitjans, mentre que el conductor, un jove de 23 anys, es trobava inconscient i atrapat a l’interior del vehicle. Va ser necessària la intervenció del Cos de Bombers per efectuar-ne l’extracció. Posteriorment, el conductor va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Per autorització judicial, es va practicar al conductor una prova d’alcoholèmia en sang, amb un resultat d’1,85 g/l, una taxa que multiplica per més de sis el límit permès per a conductors novells i professionals. La prova indiciària de substàncies estupefaents va resultar negativa.
A causa de la violència de l’impacte i la magnitud dels danys, el motor del vehicle va sortir projectat fora del xassís. Per això es va sol·licitar la col·laboració de la Unitat d’Investigació d’Accidents de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, que va analitzar les dades del sistema EDR (Event Data Recorder) del vehicle.
Segons aquest informe, el vehicle circulava com a mínim a 130 km/h en el moment del primer impacte, tot i que prèviament hauria superat els 200 km/h, en una via urbana limitada a 30 km/h, en corba tancada, de nit i sense il·luminació artificial.
A conseqüència de l’accident, el conductor va patir una ferida al cap amb sutura i fractura de la mà dreta, mentre que el copilot va resultar amb contusions lleus, sense necessitat d’assistència sanitària.
Un cop finalitzada la investigació, la Policia Local de Torredembarra ha instruït diligències policials per la imputació al conductor de tres delictes contra la seguretat viària: conducció temerària, conducció sota els efectes de l’alcohol i excés de velocitat penalment punible. Les diligències han estat traslladades als Jutjats del Vendrell.