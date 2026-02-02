SUCCESSOS
Tres persones intoxicades per una caldera al Catllar
Els fets van passar diumenge a les 20.41 hores
Tres persones han resultat ferides per intoxicació de monòxid de carboni al Catllar diumenge al vespre. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 20.41 hores i es van desplaçar amb una unitat fins al domicili del carrer Primera Avinguda de la Urbanització Cinc Estrelles.
Un cop allí, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja es trobava al lloc atenent a tres persones. Preventivament, es va desallotjar tot el carrer i es va tallar la circulació.
Segons explica bombers, la intoxicació es deuria, possiblement, al mal funcionament d'una caldera. Ells van procedir a fer medicions i a ventilar l'habitatge afectat.
El SEM, per la seva banda, va traslladar als afectats a la càmera hiperbàrica de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.