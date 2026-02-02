FESTES
Ja se sap qui seran els conductors del Cós Blanc de Salou
Agafaran el relleu en la conducció de la gran pluja de confeti de la Festa Major d’Hivern
El Cós Blanc de Salou enceta una nova etapa aquest any amb novetats destacades en la seva conducció. Després d’una llarga trajectòria marcada pel carisma del mític Juanma Hidalgo, l’espectacle de la pluja de confeti més gran de Catalunya incorpora dues noves veus com a speakers: Roberto Vara i Laura Jarque, que seran els encarregats de posar veu i ritme a l’acte.
Roberto Vara, mag i presentador de Tarragona, compta amb una sòlida trajectòria conduint gales i espectacles en directe. Destaca per la seva agilitat escènica, la capacitat d’improvisació i el domini del ritme de l’escenari, amb un estil carismàtic i proper que connecta fàcilment amb el públic.
Laura Jarque, actriu i ballarina també tarragonina, aporta frescor, expressivitat i seguretat. Amb experiència en espectacles de gran format i accions de carrer, gestiona amb naturalitat situacions imprevistes i suma versatilitat gràcies a la seva formació artística i a la seva experiència com a traductora.
Aquest canvi reforça l’aposta del Cós Blanc per renovar-se sense perdre l’essència, incorporant talent del territori per garantir un espectacle dinàmic, proper i a l’altura d’un dels actes més emblemàtics de la Festa Major d’Hivern.