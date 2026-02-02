SUCCESSOS
Homicidi en un hotel de Vila-seca: hores després detenen el presumpte autor a Tarragona
La detenció va tenir lloc ahir pels volts de les 04.30 hores a la ciutat de Tarragona i la víctima l'haurien trobat en una habitació d'un hotel de l'avinguda Ramon d'Olzina
Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut aquesta passada nit a Tarragona un home de 51 anys, per la seva presumpta relació amb la mort d’un altre home a Vila-seca.
La detenció va tenir lloc ahir pels volts de les 04.30 hores a la ciutat de Tarragona, després que el presumpte autor de la mort violenta s’hi hagués desplaçat des de Vila-seca on van tenir lloc els fets durant la nit.
Segons ha avançat ElCaso.com, la víctima l'haurien trobat en una habitació de l'hotel situat a l'avinguda Ramon d'Olzina, Ponient Vila Centric, amb aparents signes de violència.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del fet.