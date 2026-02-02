CARNAVAL
Arrenca el Carnaval a la Canonja amb dues setmanes plenes de festa i novetats
El municipi viurà del 3 al 17 de febrer un programa variat amb activitats familiars, cultura popular, rues i el retorn d’algunes tradicions
La Canonja dona el tret de sortida a una nova edició del Carnaval, una de les celebracions més esperades del calendari festiu local, que del 3 al 17 de febrer omplirà els carrers i equipaments municipals d’activitats per a tots els públics.
Entre les petites novetats d’aquest any destaca el retorn de la Vetlla fúnebre al Castell de Masricart, després d’un parell d’anys, així com la recuperació dels jocs tradicionals de Dijous Gras, una iniciativa impulsada per l’Associació la Mulassa de la Canonja que vol posar en valor les tradicions populars del municipi.
Els actes s’iniciaran dimarts 3 de febrer amb un Senalló de Contes especial de Carnaval a la Biblioteca Pública, pensat per escalfar motors entre els més petits. El diumenge 8 de febrer arribarà un dels moments més esperats, amb l’entrada triomfal de Sa Majestat Carnestoltes, que donarà inici oficial al Carnaval canongí amb cercavila, pregó i la presentació de la Pulla d’enguany.
La setmana continuarà amb propostes com la visita del Carnestoltes a l’Escola, el Dijous Gras amb cercavila, berenar i la recuperació dels jocs populars tradicionals, la Rua Infantil de disfresses i una de les nits més animades del Carnaval: el Ball i Concurs de disfresses, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer, al Poliesportiu Josep Canadell i Veciana.
El Ball de Carnaval oferirà música de totes les èpoques, l’espectacle de CamaleÓN i moltes sorpreses. A més, s’hi celebrarà el concurs a les millors disfresses individuals, de parelles i de colles de fins a sis persones, amb premis destacats. El preu de l’entrada és de 2 euros i es podran adquirir a partir del 5 de febrer, fins a completar l’aforament, a través de la plataforma Codetickets i al Castell de Masricart en l’horari habitual d’obertura.
El Carnaval culminarà el diumenge 15 de febrer amb la Magnífica Rua de Carnaval, que omplirà els carrers de disfresses, colors i brillantor, i el dimarts 17 de febrer amb la Vetlla fúnebre, la lectura del testament, l’enterrament i la crema de la Pulla, i el tradicional Mercat de la Sardina, que posarà el punt final amb les especialitats gastronòmiques de tots els grups i comparses del Carnaval canongí.
L’Ajuntament de la Canonja anima tota la ciutadania a participar activament del Carnaval i a gaudir d’una celebració que es consolida any rere any com una de les més arrelades i participatives del municipi.