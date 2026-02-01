Tradició
Salou celebra la XXXIX Trobada de Gegants amb la participació de 30 colles
La protagonista destacada d’aquesta edició ha estat la Colla dels Gegants de Calvià, convidada especial en el marc de l’agermanament que uneix Salou amb el municipi mallorquí
La Plaça de la Pau ha estat aquest diumenge l’escenari de la XXXIX Trobada de Gegants, una cita emblemàtica de la Festa Major d’Hivern de Salou que ha aplegat prop de 30 colles geganteres procedents de diversos punts de la geografia espanyola. La participació d’una colla de Navarra i d’una altra de Calvià ha aportat un caràcter encara més plural i d’abast estatal a la celebració.
Malgrat el fred, la plaça s’ha omplert de cultura popular, tradició i esperit de germanor, amb centenars de persones gaudint d’un ambient festiu que ha dinamitzat el centre del municipi. La protagonista destacada d’aquesta edició ha estat la Colla dels Gegants de Calvià, convidada especial en el marc de l’agermanament que uneix Salou amb el municipi mallorquí.
Mentre al Passeig Jaume I tenia lloc la ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània, les colles geganteres es preparaven a la Plaça de la Pau per iniciar la cercavila pels principals carrers del municipi. Al llarg del recorregut, nombrosos veïns i visitants han sortit al carrer per aplaudir, fotografiar i compartir el pas festiu dels gegants.
L’arribada de les colles al Passeig Jaume I ha estat rebuda per l’alcalde de Salou, Pere Granados, la regidora de Cultura, Júlia Gómez, el regidor de Cultura Tradicional, Marçal Curto, així com altres membres del consistori. L’alcalde ha saludat protocol·làriament la regidora de Cultura de Calvià, Teresa Tena, que acompanyava la vintena de membres de la colla mallorquina, liderada pel cap de colla Pol Méndez.
Després de la ballada conjunta de tots els gegants participants, ha tingut lloc l’intercanvi d’obsequis institucionals. La regidora de Calvià ha lliurat a l’alcalde una rèplica del casc del rei Jaume I, mentre que Pere Granados li ha fet entrega d’una rèplica del monument al monarca que presideix el Passeig Jaume I.
En el seu parlament, l’alcalde ha destacat que «actes com aquest posen de manifest que la nostra cultura i les nostres tradicions estan ben vives» i ha remarcat el paper fonamental de les colles geganteres en la seva preservació.
També ha agraït especialment la tasca dels Gegants de Salou en l’organització de la trobada i ha tingut paraules d’agraïment per a la colla de Calvià, municipi agermanat amb Salou i unit històricament per la figura del rei Jaume I, que va salpar del port natural de Salou el 5 de setembre de 1229 cap a la conquesta de Mallorca.
L’alcalde també ha subratllat que aquesta ha estat la primera vegada que els gegants de Calvià participen en la Festa Major d’Hivern de Salou, després que els Gegants de Salou prenguessin part en la trobada gegantera de Calvià el passat mes de setembre. «Aquestes trobades serveixen per reforçar els llaços entre dos pobles amb un paral·lelisme històric i també econòmic, especialment en l’àmbit turístic», ha afirmat.
Per la seva banda, Teresa Tena ha agraït el tracte fraternal rebut a Salou i ha destacat que la presència a la festa major té com a objectiu «cohesionar la gent, fer poble i gaudir plegats de la cultura popular». Ha explicat que la colla ha participat amb 23 membres i ha expressat la satisfacció pel gran ambient viscut, tot convidant Salou a visitar Calvià, especialment Santa Ponça, per continuar enfortint els vincles culturals i històrics entre els dos municipis.
Els caps de colla dels Gegants de Calvià i dels Gegants de Salou també han intercanviat obsequis com a mostra de fraternitat. La trobada, emmarcada dins la Festa Major d’Hivern de Salou, ha volgut posar en valor les tradicions del territori i la cultura popular com a elements de cohesió social.
Un cop finalitzat l’acte, molts dels assistents no s’han volgut perdre el tradicional Vermut de Festa Major, celebrat a l’Envelat.