Propostes
Vila-seca adjudica les obres del Cal·lípolis i començarà els treballs en dues setmanes
El projecte preveu una estructura de 2.000 metres quadrats amb diferents espais i refugis climàtics
El Centre Experiencial Cal·lípolis de la Pineda començarà a cobrar vida en aproximadament dues setmanes, després que l’Ajuntament aprovés aquest dimecres en Junta de Govern l’adjudicació de la primera fase d’obres. Durant el mes de febrer, els treballs avançaran la construcció de l’estructura de l’edificació i dels primers matisos del Centre, amb un pressupost total de 8.232.000 d’euros. L’empresa constructora serà RCR Aranda Arquitectes, un taller creatiu fundat l’any 1988 a Olot especialitzat en edificis sostenibles adaptats al paisatge natural.
La segona fase correspondrà a les obres d’urbanització externa de tot l’equipament i la museïtzació del Centre, que també s’adjudicaran pròximament. L’edifici, de 2.000 metres quadrats, es distribuirà en dues plantes, amb espais polivalents per acollir activitats docents, culturals i lleure que «contribueixin a la millora del valor paisatgístic i mediambiental del front de la Pineda».
El nou edifici estarà rodejat per una gran pineda de gairebé 300 arbres, que s’estendrà al llarg de tot el solar fins a arribar a la zona marítima. La intenció és que l’edificació ofereixi diferents refugis climàtics, tot i que pretén restringir el trànsit exclusivament per veïns, transport públic i usuaris del centre. El seu ús com espai municipal integrarà un àmbit d’aparcament per vehicles, busos i bicicletes.
També es preveu el manteniment de la duna natural que es general al davant del litoral marítim per «reduir l’impacte visual» de l’estació de bombeig. A més, per afavorir el creixement del nou arbrat, es recuperarà la duna original i pal·liar els efectes nocius de les ventades directes del mar.
La proposta contempla dos objectius principals, que se centraran en la sostenibilitat de la zona i el reconeixement de la vil·la romana de Cal·lípolis. El disseny del centre s’enfocarà en la seva integració paisatgística i millora del valor mediambiental de la zona de la Pineda, amb un conjunt de «volums» i formes arquitectòniques aixecades sobre una plataforma de 90 centímetres de sòl, coberts per una capa envoltant vegetal en forma de cúpula en gran part del perímetre.
Els espais, interiors i exteriors, tindran dues rampes accessibles i tres escales que connectaran amb els espais urbans: el front marítim, el Parc dels Prats, el carrer Amadeu Vives i la nova Pineda.
Tecnologia
El Centre Experiencial acollirà varietat d’activitats programàtiques basades en experiències envoltants que «submergiran» als visitants en el relat divulgatiu de la zona i l’espai. L’edificació incorporarà «tecnologies d’avantguarda» i última generació en entreteniment, com realitat virtual, experiències immersives, realitat augmentada i nous formats i continguts basats en el medi ambient, el patrimoni i el paisatge de Vila-seca.
El projecte no només contempla el museu, sinó la protecció d’un total de 37 hectàrees d’aiguamolls que es convertiran en una reserva natural on es reintroduiran espècies animals, amb una transformació íntegra del nucli de la Pineda. Entre els treballs, també se situa la construcció d’un contradic, paral·lel a la platja dels Prats de la Pineda.