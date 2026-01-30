SOCIETAT
Salou suspèn els actes a l'aire lliure del dissabte a causa dels forts vents
La decisió respon a l’alerta taronja activada al Tarragonès i prioritza la seguretat de la ciutadania davant les ratxes de vent previstes
Seguint les recomanacions de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salou ha decidit suspendre tots els actes festius a l’aire lliure previstos per a aquest dissabte, 31 de gener, fins a les 18 hores, a causa de l’episodi de forts vents anunciat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta taronja a tota la comarca del Tarragonès per la previsió de ratxes de vent intenses, una situació que impedeix garantir el desenvolupament amb seguretat d’algunes de les activitats programades durant el període d’alerta. En aquest context, queden anul·lats el torneig de petanca, la Cercavila i Ball de Lluïment del Seguici Festiu i el Salta Xic’s.
Tot i això, alguns actes es mantenen amb modificacions. La recepció de l’alcalde i de la corporació municipal a les entitats i associacions salouenques es durà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salou, mantenint el mateix horari, a les 13 hores, així com l’ambientació musical a càrrec del grup Blue Alley Quintet. En el marc d’aquest acte, la Mulassa de Salou realitzarà un ball protocol·lari i, posteriorment, s’oferirà un aperitiu als assistents al vestíbul de l’Ajuntament.
Les condicions meteorològiques també obliguen a introduir canvis en activitats de llarga durada. En aquest sentit, la Fira Xic’s, ubicada a la plaça de les Comunitats Autònomes, romandrà tancada fins a les 18 hores, i queda anul·lada la inauguració del parc inflable Funbox Salou. La possible obertura d’aquestes activitats quedarà condicionada a l’evolució de l’episodi meteorològic i a les indicacions que pugui emetre Protecció Civil.
Les activitats programades en espais interiors, així com aquelles previstes fora del període d’alerta, es mantenen en el seu horari habitual. L’Ajuntament de Salou treballa per reprogramar els actes cancel·lats i agraeix la comprensió i col·laboració de la ciutadania davant uns canvis que responen exclusivament a criteris de seguretat.