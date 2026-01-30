CULTURA
Salou estrena la Festa Major d’Hivern amb humor i una setantena d'actes
L’actor Edu Soto va inaugurar les festes més concorregudes del municipi com a pregoner
La Festa Major d’Hivern va arrencar la nit d’aquest dijous al Teatre Auditori de Salou (TAS), l’escenari on es va dur a terme el pregó de les primeres festes del 2026 amb un recinte que s’omplia per gaudir de l’inici de les celebracions. La festivitat d’hivern serà la que més entitats acumuli participant enguany, inclòs un dels actes que portaran més visitants al municipi: la desfilada de Cos Blanc durant el primer dissabte del mes de febrer, el dia 7.
«És la festa més coneguda i concorreguda, un espectacle convertit en la manifestació i l’essència de Salou», afirmava l’alcalde de Salou, Pere Granados. L’actor Edu Soto va ser el principal protagonista de la vetllada després de portar a terme el pregó i ser anomenat com a ambaixador de Salou, signant el llibre oficial per deixar constància del seu pas per les festes. «És molt maco anar a un lloc que no coneixes i sentir-te com a casa», ressaltava Soto.
El discurs de l’actor va omplir-se d’improvisació i sinceritat, assenyalant els perjudicis de la intel·ligència artificial en la comèdia i la humanitat. «Mai havia estat a Salou, però ja és una gran casa», va exclamar Soto. A més, el professional va fer esment del fet que «encara no ha estat pregoner del seu poble, Martorell», però si de Salou: «Si vinc a Salou per primer cop, ho faig per la porta gran», bromejava Soto. El pregoner va finalitzar amb un cant improvisat de la cançó Stand By Me, que va aixecar a tot el públic abans de rebre la placa commemorativa del municipi i encendre la traca inaugural de les festes.
Els balls de foc van culminar l’acte amb més d’un centenar d’espectadors observant l’espectacle, tot i que la nit va continuar amb la Nit de l’Humor i el monòleg Más vale solo que ciento volando, interpretat pel mateix actor.
En relació amb les festes, que començaran aquest divendres amb els primers actes als carrers de Salou amb la XII edició del Skate Party!, el batlle salouenc va destacar que ara «és el moment idoni» per celebrar. «A causa de l’economia local, és el moment en què els salouencs i salouenques poden dedicar-se a la celebració», expressava Granados. «Tenim una festa major que aprofundeix en el sentiment de pertinença», va afegir el batlle.
Els carrers de la vila viuran les festes fins al 8 de febrer amb més d’una setantena d’actes, que s’estendran des d’activitats per a infants, tertúlies radiofòniques, la desfilada o tallers gastronòmics.